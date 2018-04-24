KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜRPRİZ AKŞENER KARARI! TÜM PROGRAMINI İPTAL ETTİ
Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal edip, yarın saat 13.00'te Meral Akşener'le görüşecek.
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Kaynak: haberinburada
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