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Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz Akşener kararı! Tüm programını iptal etti

KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜRPRİZ AKŞENER KARARI! TÜM PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal edip, yarın saat 13.00'te Meral Akşener'le görüşecek.

Tarih : 24 Nisan 2018, 21:10
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Sürpriz Akşener Kararı! Tüm Programını İptal Etti(9/10)5

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Kaynak: haberinburada



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