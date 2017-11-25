Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nde konuştu. Erdoğan, 1,5 milyonluk tazminat davası açtığı CHP Liderine "Kemal Kılıçdaroğlu tarafından şahsıma ve aileme atılan iftiralara yarın İstanbul'dan cevap vereceğim." dedi.

"BU KİFAYETSİZ ŞAHSA YARIN İSTANBUL'DAN CEVAP VERECEĞİM"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Daha öncede benzer havalar attı yetmedi, iddialara girdi, hatta 2011 seçimlerinde yüzde 40 oy almazsam istifa ederim dedi, unuttu. Onun için medya buna Çarkçı Kemal diyor. Sevgili Kemal işte Balıkesir burada hadi bakalım gelde al, işte meydan hodri meydan. Balıkesir'den bu çarkçı ana muhalefete hak ettiği dersi verecek güçlü bir netice bekliyorum. Bu kifayetsiz şahsın iftiralarına yarın İstanbul'dan cevap vereceğim için şimdi girmiyorum." dedi.

"MİLLETİMİZE YAKIŞMAYAN TABLOYU 15 YILDA DEĞİŞTİRDİK"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu ülkenin her bir şehrine hizmet götürmek için ter döktük. Bu süre içinde 81 vilayetimizin tamamını birçok yatırım ve eserlerle donattık. Sağlıkta birçok gelişmiş ülkede dahi olmayan hizmet sunuyoruz. Yabancı hastalar şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor. Eskiden tam aksineydi.

Bir dönem ülkemiz ithal silahların, ithal fikirlerin cenneti olmuştu. Bu ülke sadece devlete borç vererek palazlanan faiz lobisinin oyuncağı haline gelmişti. Biz ülkemize, aziz milletimize yakışmayan tabloyu 15 yılda değiştirdik.

"ÜLKEMİZE HADSİZLİK YAPANA TEPKİMİZİ KOYARIZ"

Kendi siyasi ikbalimiz tehlikeye girmesin diye milletimize yapılan haksızlıkları sineye çekemeyiz. Biri ülkemize karşı hadsizlik yapıyorsa onun cüssesine, kimliğine bakmadan tepkimizi koyarız. Ne şahsımıza ne cumhuriyetimizin kurucusan ne de bu ülkenin bir değerine dil uzatılmasına izin vermeyiz. Ne de aziz milletimizin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz.

"CHP SOÇİ'DE SADECE SANDALYE GÖRDÜ"

Anamuhalefet konusunda bir ilerleme kaydedemedik. Müzelik bir anamuhalefetimiz var. Hala milli meselelerde dahi kişisel hırslarının esiri olan bir anamuhalefete sahibiz.

Soçi'de çok önemli bir toplantı yaptık. Başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleleri görüştük. 7 yıldır devam eden, yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine, 12 milyon Suriyeli'nin evini terk etmesine neden olan bu krize nasıl bir kriz bulabileceğimizi müzakere ettik. Beklentiyi boşa çıkarmadık. İnsani dramı sonlandırmaya yönelik kritik kararlar aldık. Bu kararların olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız. 15 günde bir, ayda bir bir araya gelmelerimiz de devam edecek. Bizim anamuhalefet ne gördü? Sandalye gördü... Tarihi Soçi Zirvesi'nde CHP'yi ilgilendiren tek şey kaza ile düşen sandalye oldu. Düşen sandalye teorisi kazandıracak diye bekledik ama olmadı. Anamuhalefet partisi değil sanki komedi sahnesi. Göz nereye bakarsa gönül oraya bakar. Gönül nereye akarsa ayak oraya koşar.

"İFTİRALARINA YARIN CEVAP VERECEĞİM"

Anamuhalefetin başındaki kıfayetsiz şahsın şahsım ve ailemle ilgili iftiralarına yarın cevap vereceğim için şimdi o konulara girmiyorum. Muhalefetin bu acınası hali bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Bilakis daha da zorlaştırıyor. Güçlü demokrasinin en önemli şartlarından biri de nitelikli bir anamuhalefe sahip çıkmaktır.

"ÖNÜMÜZÜ AÇACAK BİR MUHALEFET OLMAYINCA İŞ BAŞA DÜŞÜYOR"

Ortada eksiğimizi söyleyecek, doğrularımızı takdir edecek, önümüzü açacak bir anamuhalefet olmayınca yine iş başa düşüyor. İstişare toplantılarımızda, milletimizle yaptığımız görüşmelerde her fırsatta kendimizi sigaya çekiyoruz.

"AK PARTİ DAVA PARTİSİDİR"

AK Parti, kişisel hesapların partisi değildir. AK Parti iç çatışmalarla enerjisini tükten bir parti değildir. AK Parti dava partisidir. Bizim kavgamız biribirimizle değil, vesayet odaklarıyladır, terör örgütleriyledir, faiz lobileriyledir. "

Kaynak: haberinburada