CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı belgelerin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan sert tepki geldi. Turan, "Kılıçdaroğlu'nun bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü." dedi.

"İDDİALAR ÇÖKTÜ, KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETMELİ"

A Haber'de konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamaları şöyle:

"Biz bu iddiayı zaten ciddiye almamıştık. Az önce izledik Kılıçdaroğlu'nu. Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmi işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu, istifa etmeli."

Kaynak: haberinburada