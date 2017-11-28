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KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINA AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ: İDDİALAR YALAN


Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarına AK Parti'den İlk Tepki: İddialar Yalan
Tarih : 28 Kasım 2017, 15:30
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarına Ak Parti'den İlk Tepki: İddialar Yalan(6/10)2

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı belgelerin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan sert tepki geldi. Turan, "Kılıçdaroğlu'nun bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü." dedi.

"İDDİALAR ÇÖKTÜ, KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETMELİ"

A Haber'de konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamaları şöyle:

"Biz bu iddiayı zaten ciddiye almamıştık. Az önce izledik Kılıçdaroğlu'nu. Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmi işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu, istifa etmeli."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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