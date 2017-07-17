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KILIÇDAROĞLU'NUN ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NDE GİYDİĞİ AYAKKABIYI KOÇ MÜZESİ İSTEMİŞ


Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nde Giydiği Ayakkabıyı Koç Müzesi İstemiş
Tarih : 17 Temmuz 2017, 22:00
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nde Giydiği Ayakkabıyı Koç Müzesi İstemiş(9/10)5

Casusluk suçundan 25 yıl hapis cezası alan Enis Berberoğlu için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, en uzun siyasi yürüyüş rekoru da kırmıştı.

Yürüyüş sonrasında CHP lideri ile Meclis'te bir araya geldiklerinde yazan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, "Yürüyüş sonrası kravat, takım elbise hepimize bir garip geldi. Kılıçdaroğlu ile yollardan sonra ilk kez resmî kıyafetlerle görüştük" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜVENİ YÜKSEKTİ"

Mustafa Balbay'ın Yurt gazetesinin bugünkü nüshasında (17 Temmuz 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yürüyüş sonrası kravat, takım elbise hepimize bir garip geldi. Kılıçdaroğlu ile yollardan sonra ilk kez resmî kıyafetlerle görüştük. Milletvekillerinin bazıları yürüyüş havasını atmamış, sakalını kesmemişti. Kılıçdaroğlu da yürüyüş ikliminden çıkmamış görünüyordu. Öyle bir dinamizm ve özgüven içindeydi.

Milletvekilleri ile genel görüşme sonrasında bir süre makamında görüştüğümüz Kılıçdaroğlu, elde edilen başarı kadar bunun getirdiği sorumluluğun da farkındaydı.

"AYAKKABILARI KOÇ MÜZESİ İSTEDİ"

16 Nisan referandumu öncesindeki HAYIR'lı buluşmanın daha da genişlemesi için iyi bir zemin oluştuğu görüşünde.

Yürüyüş sırasında ve sonrasında oluşan "bundan sonra ne yapılacak" sorusuna yanıt çok gecikmeyecek.

Belki daha bölgesel çıkışlar söz konusu…

Yürüyüşün topluma ve tarihe mal olması konusunda da ilginç bir ayrıntı var; Kılıçdaroğlu'nun eskittiği dört spor ayakkabısından birini Koç Müzesi istemiş.

Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun kırdığı rekor tarihteki yerini aldı diyebiliriz. Şimdi sıra gelecekteki yerini almasında. Her türlü tehdide, yok saymaya, provokasyon fısıltılarına karşın yürüyüşe katılanlar adımların geleceğe attıklarını biliyorlardı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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