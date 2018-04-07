KILIÇDAROĞLU'NUN ARACINA ALDIĞI ÜNİVERSİTELİ: TEDİRGİN OLDUK
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri makam aracına almış ve fakültelerine kadar bırakmıştı. O öğrencilerden biri konuştu ve o ilginç anları anlattı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurambar'daki evinden CHP Genel Merkezi'ne giderken otostop çeken öğrencileri okullarına bırakmıştı. ODTÜ'lü öğrencilerden uluslararası ilişkiler öğrencisi Esra Yazar, o anı anlattı.
"SÜREKLİ TACİZ OLAYLARI YAŞANIYOR"
Habertürk Gazetesi'nden Fatmanur Boylu'nun haberine göre lüks araç durunca önce tedirgin olduğunu belirten Yazar, "Bulunduğumuz yer otostop noktası olarak bilinir. Yaklaşık 25 kişi vardı. Bir anda araba durdu. ODTÜ'ye gitmek için mi beklediğimizi sordu. Cevap vermedim çünkü son dönemde burada bekleyen arkadaşlar lüks araçların tacizine uğruyor. Onlardan biri sandım. Kapı açıldı. Sıradaki ilk 5 kişi araca bindik. Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşımızda görünce çok şaşırdık" dedi.
"SEÇİMLERİ KONUŞTUK"
Araçta selfie yapıp paylaşan Yazar, "4 kişi bindik ama birbirimizi tanımıyorduk. İlk anda bir sessizlik oldu. Herkes gülümsüyordu. Kılıçdaroğlu, ailelerimiz, bölümlerimiz ve kampus hakkında sorular sordu. Biri kimya bölümünde okuyan Bangladeşliydi. Diğer arkadaşlar da siyaset bilimi, havacılık ve uzay mühendisliğindendi. Arkadaşlardan biri seçimleri sordu, gençlik olarak umutsuz olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, 'Güveninizi kaybetmeyin. Sandıklarımızı korursak, korkacak bir şey kalmaz' dedi. Herkesi kendi fakültesi önünde indirdi. Ben en son indim. Çok nazikti" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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