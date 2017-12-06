Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin dünkü "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

AVUKATI DUYURDU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresi üzerinden dünkü açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Aydın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hukukunu yargı eliyle korumaya yönelik çabalarımız tavizsiz bir şekilde devam edecektir" dedi.

11 SAYFALIK SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, CHP Kadın Kollarınca Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda kullandığı ifadelerle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlendiği belirtildi.

"FETÖ'NÜN SÖYLEMLERİYLE BİREBİR ÖRTÜŞMEKTE"

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği ifadelerin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yürüttüğü algı oluşturma çabalarının bir parçası olduğu kaydedilen dilekçede, "Olayın, münferit bir hadise olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Esasında davalının ve Genel Başkanı olduğu siyasi partinin Cumhurbaşkanımıza yönelik söylemleri, FETÖ'nün söylemleriyle birebir örtüşmekte olup bu doğrultudaki söylem ve politikanın örgüt tarafından adı geçen siyasi partiye empoze edildiği hususunda toplumda yaygın bir kanaat oluşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"FETÖ-CHP İŞ BİRLİĞİNİN BİR YANSIMASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve dayanaksız iddialarla algı oluşturmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında yaygın bir kampanya başlattığı anımsatılan dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Kılıçdaroğlu da ilk günden itibaren söz konusu kampanyayı sahiplenmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve gerçek dışı iddialarla kampanyaya katkı sağlamıştır. 17-25 Aralık yargı darbesiyle ortaya çıkan gerçekler ışığında söz konusu kampanyanın 17-25 Aralık yargı darbesine meşruiyet kazandırmak amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. 17-25 Aralık darbesinin azmettiricilerinin, Türkiye'de başarısız olmanın verdiği kin ve öfkeyle ABD'de adli soruşturma kılıfı altında benzer iddialarla dava açtığı ve davanın kamuoyuna yansıtıldığı bugünlerde aynı kampanyanın FETÖ tarafından başlatılması ve eş zamanlı olarak şüpheli ve Genel Başkanı olduğu parti tarafından asılsız iddiaların dile getirilmesi ve hakarete varan ifadeler kullanılması, yukarıda ifade edilen iş birliğinin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir."

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu içerdiği ve söz konusu ifadelerin düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı belirtildi.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN" KAMU DAVASI AÇILMASI TALEBİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2012'de Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edilmesinin "ifade özgürlüğünün ihlali" olmadığına dair Anayasa Mahkemesi kararına da yer verilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak kullandığı ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici bir tutum sergilemiş, kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef alarak atılı suçu alenen işlemiştir. Aleniyet, hakaret suçunun belirsiz sayıdaki kimse tarafından bilinip görülebileceği şekilde işlenmesidir. Çok sayıda katılımcının yer aldığı, basın mensuplarının önünde bir etkinlikte yapılan konuşmayla, suça konu ifadelerin belirsiz sayıda kişiye ulaştığı açık olduğundan aleniyet unsuru gerçekleşmiş olup somut olayda suçun nitelikli hali olan ikinci fıkrasının uygulanması gerekir."

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edildi.

1.5 MİLYON LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Kılıçdaroğlu'nun iddialarında adı geçen diğer isimlerin de aynı şekilde tazminat davası açtığı belirtilmişti.

Kaynak: haberinburada