

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan fezlekede, Deniz Baykal'a kaset komplosunun teröristbaşı Gülen'in lideri olduğu FETÖ tarafından yapıldığı saptandı. Ankara kulislerinde, “Bu komplonun ardından CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden FETÖ'yle mücadeleyi hedef alan açıklamalar yaptığı da anlaşılıyor” yorumlarına neden oldu.







Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nın, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP Genel Başkan Yardımcıları ve vekilleri Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Mehmet Ekici, İhsan Barutçu, Deniz Bölükbaşı gibi siyasetçilere kaset kumpası kurulmasına ilişkin hazırladığı fezleke, önceki gün basına sızdı.







PENSİLVANYA HATTI







18 kişiye kaset komplosu kurulmasına yönelik soruşturmada, 11'i ev, 2'si işyeri olmak üzere 13 adrese dinleme cihazı ve kamera yerleştirdiği, teknik araçlarla da izleme-dinleme yaptığı belirlenen 14 polisin, mağdurların Ankara'daki evinden ABD'deki Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki karargahına uzanan faaliyetleri tek tek ortaya konuldu.







GÖRÜNTÜLER TERÖRİSTBAŞINA İZLETTİRİLİYORDU







Şüphelilerin, teröristbaşı Gülen'in talimatları doğrultusunda iktidar, anamuhalefet ve muhalefet parti mensuplarına kaset komploları kurarak siyaseti dizayn etmeye çalıştığı belirtildi. 2008- 2012 yılları arasında kesintisiz yasadışı takip yapan FETÖ üyelerinin, ele geçirdikleri görüntü ve ses kayıtlarını dönemin istihbarat müdürlerine verdiği, onların da ABD'ye giderek görüntüleri teröristbaşı Gülen'e izlettikleri, onun emriyle görüntü ve ses kayıtlarının medyaya servis edildiği belirlendi.







kaynak:sabah