İstanbul'da yürütülen Reza Zarrab soruşturmasına 17 Aralık 2013'ten 13 gün önce ABD'de yapılan ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı toplantıya ait fotoğraflar eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in nöbetçi hakimlikçe mal varlığına el konulmasına karar verildi.

MAL VARLIĞINA EL KONULUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin yürütülen soruşturmada, ABD'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada tanık listesinde ismi bulunan ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma" suçundan yakalama kararı bulunan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheli Erdemir'in tüm mal varlığına el konulmasını talep etti.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Talebi değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin, FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti ve Anayasal düzenine yönelik gerçekleştirmeye çalışılan 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün başarıya ulaşmaması üzerine, ABD üzerinden yürürlüğe konulan aynı kurgu/planın işbirlikçiliğini yürüten ve bu minvalde hazırladığı dosya içerisinde örneği bulunan 28 Ocak 2014 tarihli sözde/sahte raporu yurtdışına götürerek New York bölge mahkemesine ulaştırmak suretiyle yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığını kaydetti.

FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve New York Bölge mahkemesinde görülen davada tanık listesinde adı bulunan şüphelinin hali hazırda firari olduğunu belirten hakimliğin kararında, "Gerek elde edilen bulgular, gerekse dosya içerisine örneği sunulan rapor içeriğinde de anlaşılacağı üzere şüphelinin atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapmak, mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olup olmadığının araştırılması ve mal varlığı değerlerini kaçırmalarının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlediğine dair emarelerin bulunduğunu." ifadelerine yer verildi. Hakimlik, bu nedenlerle şüpheli Erdemir'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine (tüm mal varlığına ) el konulmasına karar verdi.

TOPLANTI FOTOĞRAFLARI DOSYADA

Bu arada, 17 Aralık 2013'ten 13 gün önce ABD'de yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafların da soruşturma dosyasına konulduğu öğrenildi.

Bu toplantının, FETÖ ile birlikte 17 Aralık darbe girişiminin planlandığı ve şüpheli Erdemir'in de bu toplantının gerçekleşmesinde aracı olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: haberinburada