KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINDA ADI GEÇEN BELLWAY ŞİRKETİ, CHP LİDERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarında adı geçen Bellway şirketi, iddiaları yalanlayarak, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Bellway Limited Şirketi Avukatı Turan Öner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımızın yakınları ve akrabaları tarafından hiçbir zaman bize veya vekili olduğum Bellway Limited Şirketi'ne böyle bir para gönderilmemiştir, gönderildiği iddia edilen paraya ilişkin dekontlar veya swift mesajları da sahtedir." dedi.
"HESAPLARIMIZI İNCELEDİK, BÖYLE BİR PARA TRANSFERİ YOK"
Avukat Öner, AA muhabirine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki iddialarında şirketlerinin isminin geçmesi dolayısıyla açıklama yaptı.
Şirketleri üzerinden yurt dışına para gönderildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade eden Öner, şunları söyledi:
"28 Kasım Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından parti grup konuşmasında Cumhurbaşkanı'nın akrabaları, yakınları tarafından, yurt dışında vergi cenneti olarak bilinen adadaki bir şirkete milyonlarca dolar kaçırıldığı iddia edilmiş, ardından para gönderilen, para kaçırıldığı iddia edilen şirketin Bellway Limited adlı bir şirket olduğu öne sürülmüş ve bu iddia sırasında da birtakım belgeler, swift mesajları sallandırılmış, gösterilmiştir. Şirketimizin ismi geçince ve ardından Cumhuriyet gazetesi internet sitesinde söz konusu belgenin fotoğrafı yayınlanınca zumlayarak inceledik. Baktık bizim şirketimizin unvanı geçiyor, kayıtlarımızda ve banka hesaplarımızda yaptığımız incelemede Cumhurbaşkanımızın yakınları tarafından hiçbir zaman böyle bir paranın bizim banka hesaplarına gönderilmediğini tespit ettik."
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"
Şirketlerinin adı kullanılarak sahte belge üretildiğini dile getiren Öner, "Şirketimizin adı kullanılarak bir sahte belge üretilmiş ve bu kullanılmıştır. Bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Tekrar etmekte fayda görüyorum, Cumhurbaşkanı'nın yakınları ve akrabaları tarafından hiçbir zaman bize veya vekili olduğum Bellway Limited Şirketi'ne böyle bir para gönderilmemiştir, gönderildiği iddia edilen paraya ilişkin dekontlar veya swift mesajları da sahtedir." diye konuştu.
Buna ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Öner, dosyanın yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini ve süreci takip ettiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar