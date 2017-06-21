Akşam yazarı Emin Pazarcı bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mehmet Moğultay'ın Adalet Bakanı olduğu dönemde CHP'nin yargıya müdahalesininin altını çizen Pazarcı, Kılıçdaroğlu'nun da şok bir itirafına yer verdi.



20 yıl önce SSK Genel Müdürlüğü yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o günlerde Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı'ya söylediği kan donduran itirafları ortaya çıktı.Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 yıl önce kendisine yaptığı bir açıklamayı bugünkü köşesine taşıdı."Kılıçdaroğlu'nun 20 yıl önce kan donduran itirafı" başlıklı yazısında Emin Pazarcı, bugün 'adalet' için yürüyen Kılıçdaroğlu'nun samimi olmadığını yazdı. 20 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yargılanan bir SSK çalışanın nasıl kayırdığını anlatan Emin Pazarcı, "Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten adalet mi arıyor? Ben bundan emin değilim. Çünkü geçmişini biliyorum" dedi ve şunları kaleme aldı:



İŞTE EMİN PAZARCI'NIN BUGÜNKÜ YAZISINDAN ÖNEMLİ DETAYLAR;



20 yıl geriye gittim, araştırdım ve belgesini de buldum.







1998 Yılı'nın başlarıydı. Kemal Bey de SSK Genel Müdürüydü. Kurumda skandal denilebilecek bir uygulamayı ortaya çıkardım. Gazetecilik görevimin gereğini yapıp, kamuoyuyla paylaştım…



O İSİM GÖREVİNE DEVAM EDİYORDU







SSK'nın Bilgi İşlem Dairesi'nde büyük bir garabet vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, akıllara durgunluk verecek bir uygulamanın altına imza atmıştı. Daha önce SSK müfettişlerince "kurumu zarara uğratmakla" suçlanan ve "Bilgisayar ihalesinde bir firmayı kayırma" iddiasıyla hakkında ceza davası açılan F.A görevine devam ediyordu.



Üstelik, yeni bir bilgisayar ihalesi gündemdeydi. Kararı yine F.A verecekti. Olacak iş değildi, ama olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, bu kişiyi görevden almamakta direniyordu.



Yazdım bunları. Tabloyu ortaya koydum…



YENİ AÇILAN İHALEDE KARARI YİNE O İSİM VERECEKTİ...







Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davanın sanığı F.A, mağduru ise SSK Genel Müdürlüğü idi. Ayrıca Genel Müdürlük, Asliye Ticaret Mahkemesi'ne bir de alacak davası açmıştı. F.A'dan "kurumu zarara uğrattığı" gerekçesiyle tazminat talep ediyordu.



Görüntüye bakınca, tam bir kuzunun kurda emanet edilmesi durumuyla karşı karşıyaydık. F.A, zararla uğratmakla suçlandığı, mahkemelik olduğu, kendisine tazminat davası açan SSK'nın Daire Başkanlığı koltuğunda oturuyordu. Üstelik, "zarara uğratmakla" suçlandığı SSK yeni bir bilgisayar ihalesi açmıştı. Kararı yine O verecekti.







kaynak:sabah