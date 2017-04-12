KILIÇDAROĞLU'NUN 'KONTROLLÜ DARBE' İFADESİ ŞEHİT AİLESİNİ ÜZDÜ
FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit olan Bülent Karalı'nın annesi Aynur Karalı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe girişimi" ifadesinin canlarını acıttığını anlattı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını televizyonda dinleyince, "Kefeni biz giyeceğiz, sen giymeyeceksin" diyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden 39 yaşındaki Bülent Karalı hain kurşunların hedefi oldu.
Birlikte çalıştığı babasının felç geçirmesi üzerine çalışmayı bırakan ve bakımıyla ilgilenen Karalı, hayatını kaybeden babasının ardından çalışma hayatına dönmeye hazırlanıyordu. Karalı, 16 Temmuz'da sözleşme imzalayarak lokanta açacaktı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar