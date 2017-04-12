FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit olan Bülent Karalı'nın annesi Aynur Karalı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe girişimi" ifadesinin canlarını acıttığını anlattı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını televizyonda dinleyince, "Kefeni biz giyeceğiz, sen giymeyeceksin" diyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden 39 yaşındaki Bülent Karalı hain kurşunların hedefi oldu.



Birlikte çalıştığı babasının felç geçirmesi üzerine çalışmayı bırakan ve bakımıyla ilgilenen Karalı, hayatını kaybeden babasının ardından çalışma hayatına dönmeye hazırlanıyordu. Karalı, 16 Temmuz'da sözleşme imzalayarak lokanta açacaktı.







kaynak:sabah