Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 25 Ağustos 2016'da Artvin'in Şavşat ilçesi Yanıklı köyü yakınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik saldırı gerçekleştiren terörist grubun lideri olduğu ileri sürülen 'Delil Teman' kod adlı Yusuf Buldağ'ın ölü ele geçirildiği öğrenildi.

BAŞINA 300 BİN LİRA ÖDÜL KONUŞMUŞTU, AMANOSLAR'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Osmaniye'de Amanos Dağları kırsalında 31 Mart'ta, güvenlik güçlerinin hava destekli düzenlediği operasyonda öldürülen 6 PKK'lıdan birinin, İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede aranan sözde üst düzey sorumlulardan biri olan 'Delil Teman' kod adlı Yusuf Buldağ olduğu kaydedildi. Yakalanmasını sağlayanlara 300 bin lira ödül vaat edilen 1986 Bingöl doğumlu Yusuf Buldağ, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından, terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda ölü ele geçirildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA SALDIRAN GRUBUN LİDERİYDİ

Buldağ'ın 10 Ekim 2011'de Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi üniversite bölgesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdu önünde görev yapan trafik polisleri 49 yaşındaki Mehmet Ali Ünal ve 35 yaşındaki Vahap Alagöz'ün şehit olduğu saldırıyı gerçekleştirdiği ayrıca, 25 Ağustos 2016'da, Artvin'in Şavşat ilçesi Yanıklı köyü yakınında Jandarma Er Fatih Çaybaşın şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik saldırıyı gerçekleştiren terörist grubun lideri olduğu ileri sürüldü.

ÖLDÜRÜLEN KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİSTLER

Hava Kuvvetlerinin desteğiyle 20 Kasım 2017 tarihinde Hassa ilçesinde, 26 Mart 2018 tarihinde Arsuz ilçesinde, 31 Mart 2018 tarihinde Osmaniye'de ve 6 Nisan 2018'de Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar ile İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar kategorisinde kırmızı listede yer alan sözde Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet, mavi listede yer alan 'Ferhat Cinda' kod adlı Necmettin Kutum, turuncu listede yer alan 'Rızgar Amanos' kod adlı Ahmet Uçar, gri listede yer alan 'Ahmet Redur' kod adlı M. Emin Arı, gri listede yer alan 'Demhat' kod adlı İsmail Özdemir ve yine gri listede yer alan 'Delil Teman' kod adlı Yusuf Buldağ'ın da aralarında bulunduğu toplam 29 teröristin ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada