KİLİSE ÜYELERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS KAZA YAPTI: 12 ÖLÜ, 3 YARALI
Teksas'taki kazada, kamyonetle çarpışan otobüste bulunanların eğitimden dönen kilise üyeleri olduğu açıklandı
ABD'nin Teksas eyaletinde kilise üyelerini taşıyan bir otobüsle kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Teksas Kamu Sağlığı Bürosundan yapılan açıklamada, kazaya karışan otobüsün, New Braunfels kentindeki Baptist kampında verilen İncil eğitiminden dönen "First Baptist Church" cemaatinin üyelerini taşıdığı bildirildi.
kaynak:habertürk
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