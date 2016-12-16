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kilisede 9 siyahiyi öldüren saldırgan suçlu bulundu

KİLİSEDE 9 SİYAHİYİ ÖLDÜREN SALDIRGAN SUÇLU BULUNDU

Charleston kentinde bir kilisede 9 siyahiyi öldüren 22 yaşındaki Dylann Roof, mahkeme tarafından suçlu bulundu

Tarih : 16 Aralık 2016, 10:41
Puan Ver : Kilisede 9 Siyahiyi Öldüren Saldırgan Suçlu Bulundu(9/10)8


ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston kentinde siyahilerin gittiği tarihi kiliseye geçen yıl haziran ayında saldırı düzenleyen 22 yaşındaki beyaz Amerikalı Dylann Roof (22), mahkeme jürisi tarafından suçlu bulundu.



Charleston kentinde siyahilerin gittiği 200 yıllık Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ndeki (AME) silahlı saldırıyla ilgili davaya bakan mahkeme jürisi, Roof'la ilgili kararını açıkladı.



 



kaynak:habertürk








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