İtalya'nın Sicilya adasında, maddi durumu kötü olan küçük çocukları "günahlarından arınma" vaadiyle istismar eden 55 yaşındaki rahip gözaltına alındı.

İtalya'nın Sicilya adasında bir rahip, küçük yaştaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

MADDİ DURUMU KÖTÜ OLAN ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR55 yaşındaki rahip Pio Guidolin, Catania'daki bir kilisede görev yaptığı sürede en küçüğü 14 yaşında olan çocukları, pozisyonunu kullanarak taciz etmekle suçlanıyor. Guidolin'in, yaşadıkları şahsi olaylar nedeniyle zor durumda olan çocukları hedef aldığı iddia ediliyor.

"GÜNAHLARINDAN ARINMA" VAADİYLE İSTİSMAR EDİYORDU

Rahibin bu çocukları, "iç sıkıntılarından kurtulma" ve "günahlarından arınma" vaatleriyle cinsel eylemlere zorladığı belirtiliyor. İtalyan basınındaki haberlere göre rahip, çocuklarının durumundan şüphelenen ve şikayetçi olmak isteyen ebeveynleri de "mafya bağlantılarını kullanmakla" tehdit ediyordu.

Rahip Guidolin bu sebeplerle, küçük yaştaki çocuklara ağırlaştırılmış cinsel tacizde bulunmakla yargılanacak.KARAR TEMYİZ SÜRECİNDE

Guidolin, hakkındaki iddialar nedeniyle Katolik Kilisesi tarafından Catania'da görev yaptığı Santa Croce Kilisesi'nden uzaklaştırmış ve yetkileri elinden alınarak başka bir bölgeye gönderilmişti. Kilise kanunları çerçevesinde yargılanmasına başlanan Guidolin hakkında ilk aşamada rahiplikten atılma kararı çıkmıştı.

SİVİL MAHKEMEDE YARGILANMASININ ÖNÜ AÇILDI

Ancak Guidolin'in bu karara itiraz etmesi nedeniyle karar halen temyiz sürecinde bulunuyor. Kilise mahkemesinde yargılanması devam ederken rahibin gözaltına alınmasıyla, sivil mahkemede de ceza kanunlarına göre yargılanmasının önü açılmış oldu.

Catania Başpiskoposluğu'ndan yapılan açıklamada ise "Adli mercilerin olayı aydınlatmasını umuyoruz. Mağdur çocuklar ve aileleriyle dayanışma içindeyiz" denildi.

Kaynak: haberinburada