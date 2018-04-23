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Kiliseye benzediği için bağış yapılmayan cami, 12 yıldır tamamlanamadı

KİLİSEYE BENZEDİĞİ İÇİN BAĞIŞ YAPILMAYAN CAMİ, 12 YILDIR TAMAMLANAMADI

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımına 2006 yılında başlanan Molla Halil Camii, mimarisi nedeniyle kiliseye benzetildiği için para yardımı yapılmayınca tamamlanamadı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Kiliseye Benzediği İçin Bağış Yapılmayan Cami, 12 Yıldır Tamamlanamadı(8/10)4

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımına 2006 yılında başlanan Molla Halil Camii, mimarisi nedeniyle kiliseye benzetildiği için para yardımı yapılmayınca tamamlanamadı. Bazı vatandaşlar, tartışmalara neden olan caminin mimarisinin düzeltilmesini istedi, Müftülük yetkilileri de yapının yeniden yıkılıp yapılacağını belirtti.

KİLİSEYE BENZETİLDİĞİ İÇİN YETERLİ BAĞIŞ TOPLANAMADI

İlçenin Karşıyaka Mahallesi'nde Molla Halil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımına 2006 yılında başlanılan Molla Halil Camii, dış mimarisinin kiliseye benzetildiği gerekçesiyle tartışmalara yol açtı. Yapımına başladıktan ve kaba inşaatı tamamlandıktan sonra mimarisi kiliseye benzetilen camii, yeterli bağış toplanamadığı için bir süre sonra Türk Diyanet Vakfı'na devredildi. Yapının inşaat masraflarının altından kalkamayan vakıf, iş adamlarını devreye soksa da cami inşaatını geçen zaman zarfında tamamlayamadı.

BAZI BÖLÜMLERİ YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

Caminin içerisinde yapılan küçük bir bölüm ibadete açılırken, Müftülük yetkilileri de yapının hazırlanacak olan projeyle bazı bölümlerinin yeniden yıkılıp yapılacağını belirtti.

BAĞIŞLAR KESİLDİ

Molla Halil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlyas Öztürk, camiinin bazı kişilerce kiliseye benzetilmesiyle yeteri kadar bağış toplayamadıklarından yakındı, toplanan az miktarda paranın da caminin ancak elektrik ve su ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.

"PROJE İLE YENİDEN YAPILACAK"

Trabzon Ortahisar ilçe Müftüsü Adem Aygül, kiliseye benzetildiği gerekçesiyle tartışma yaratan caminin, projeyle yeniden inşa edileceğini belirterek '2006 yılında yapımına başlanan cami yeni bir proje ile yeniden yapılacak. Oradaki camiye ait arazi genişletilecek. Bunun için yeni bir proje bekliyoruz dedi.

"CAMİYİ PEK ANDIRMIYOR"

İnşaatın camiyi andırmadığını belirten yöre sakinlerinden Ziya Arslan, 'Buradaki yapı, görünüş itibari ile camiyi pek andırmıyor, kiliseye benziyor. Böyle güzel bir yerde bu kadar alan işgal ediliyor. Bir planlama, proje ancak bu kadar kötü yapılabilirdi. Görüldüğü gibi mimari yapısı bizim Türk mimarisine uygun değil. Bunu gören insanlar 'Burada kilise mi yapılıyor ' diye soruyorlar. Karadeniz vatandaşı olarak bize kilise görünümlü cami uygun değil diye konuştu.

"TÜRK MİMARİSİNE ÖZGÜN OLMALI"

Caminin yeniden projelendirilerek Türk mimarisine özgü olarak yapılması gerektiğini savunan İbrahim Şeras da 'Söylentilere gerek yok. Zaten görünüyor ki burası kiliseyi andırıyor. Buradaki esnaf, vatandaş dinine sadık insanlar. Yıllardır burası enkaz halinde duruyor. Neden burada böyle bir yapı yapıldı onu anlayamadık. Burada yapılan yapıya karşıyız. Kısa zamanda buranın yeniden projelendirilip yapımının tamamlanması lazım. Kubbelerin tekrar minare şekline dönüştürülmesi gerekir ifadesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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