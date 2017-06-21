TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin İlçesi'ne komşu Kilis sınırına 5 tank sevkiyatı yapıldı.



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin İlçesi'ne komşu Kilis sınırına 5 tank sevkiyatı yapıldı.







Suriye'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin İlçesi'ne komşu olan Kilis'e batı illerinden tank sevkiyatı yapıldı. Tankların bulunduğu çekiciler ile malzemelerin bulunduğu askeri kamyonlar, sınırdaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na götürüldü. Tankların, sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.







kaynak:haberler