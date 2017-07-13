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Kilis'te Askeri Alanda Yangın! Mühimmatlar Patladı

KİLİS'TE ASKERİ ALANDA YANGIN! MÜHİMMATLAR PATLADI

Kilis'te, askerlerin kaldığı üs bölgesinde bilinmeyen bir nedenle konteynerlerde çıkan yangın nedeniyle mühimmatlar patladı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 08:10
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Kilis-Gaziantep karayolu 15'inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi'ne 2 kilometre mesafedeki geçici konteyner kentte kalan askerlerin barındığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle askerlere ait mühimmatlar patlamaya başladı. Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor. Yükselen dumanlar, Kilis kent merkezinden dahi görülüyor.

İşte olay yerinden kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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