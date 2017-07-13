KİLİS'TE ASKERİ ALANDA YANGIN! MÜHİMMATLAR PATLADI
Kilis'te, askerlerin kaldığı üs bölgesinde bilinmeyen bir nedenle konteynerlerde çıkan yangın nedeniyle mühimmatlar patladı.
Kilis-Gaziantep karayolu 15'inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi'ne 2 kilometre mesafedeki geçici konteyner kentte kalan askerlerin barındığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle askerlere ait mühimmatlar patlamaya başladı. Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGINA MÜDAHALE EDİLEMİYOR
Patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor. Yükselen dumanlar, Kilis kent merkezinden dahi görülüyor.
İşte olay yerinden kareler:
Kaynak: haberinburada
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