Uzun süredir ortalarda gözükmeyen şarkıcı Zerrin Özer, dün gece katıldığı bir davette görüntülendi. Özer'i tanımak neredeyse imkansızdı.

BAŞKA BİRİ GİBİ

Zerrin Özer'in epey kilo verdiği ayrıca dudaklarına dolgu ve yüzüne botoks yaptırdığı gözlerden kaçmadı. 60 yaşındaki sanatçı adeta başka bir insan oldu.

Kaynak: haberinburada