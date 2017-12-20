Kilo Verip Estetik Oldu! Fotoğraftaki Ünlü İsmi Kimse Tanıyamıyor
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Kilo verip estetik oldu! Fotoğraftaki ünlü ismi kimse tanıyamıyor

KİLO VERİP ESTETİK OLDU! FOTOĞRAFTAKİ ÜNLÜ İSMİ KİMSE TANIYAMIYOR

Kilolu haline alışık olduğumuz usta şarkıcı Zerrin Özer, zayıflayıp estetik yaptırdı. Özer'in son halini gören tanıyamadı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 08:50
Puan Ver : Kilo Verip Estetik Oldu! Fotoğraftaki Ünlü İsmi Kimse Tanıyamıyor(9/10)5

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen şarkıcı Zerrin Özer, dün gece katıldığı bir davette görüntülendi. Özer'i tanımak neredeyse imkansızdı.

BAŞKA BİRİ GİBİ

Zerrin Özer'in epey kilo verdiği ayrıca dudaklarına dolgu ve yüzüne botoks yaptırdığı gözlerden kaçmadı. 60 yaşındaki sanatçı adeta başka bir insan oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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