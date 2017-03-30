Manisa'da kilosu 120 liraya satılan kuzu göbeği mantarı, köylülerin yeni geçim kaynağı oldu. Mantarın fiyatını duyan köylüler işi gücü bırakıp, kuzu göbeği mantarı toplamaya başladı.



Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde ormanlık alanlarda yetişen ve mart ile nisan aylarında toplanan kuzu göbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü. Yüksek fiyattan alıcı bulan mantarı toplama yarışına giren köylüler, sabahın erken saatlerinden itibaren ormanın yolunu tutuyor.







kaynak:yenişafak