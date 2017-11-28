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KİLOSUNU DUYAN ORMANA KOŞTU! ALTIN DEĞİL MANTAR


Kilosunu duyan ormana koştu! Altın değil mantar
Tarih : 28 Kasım 2017, 00:20
Puan Ver : Kilosunu Duyan Ormana Koştu! Altın Değil Mantar(6/10)2

Muğla'da, kilosu 40 liraya satılan mantar türü olan çıntar, ailelerin geçim kaynağına dönüştü. Mantarın fiyatını duyanlar işi gücü bırakıp, çıntar toplamaya başladı.

BÜYÜK RAĞBET GÖRÜYOR

Ege Bölgesi'nde ilk sonbahar yağmurlarından sonra çam ormanlarının diplerinde ortaya çıkan bir mantar türü olan çıntar, köylünün geçim kaynağı olarak pazar tezgahlarına düştü. Bölgede sofraların vazgeçilmez besini olan çıntar, halk pazarı ve yol kenarlarında seyyar satıcıların tezgahlarında büyük rağbet görüyor.KİLOSU 40 LİRADAN SATILMAYA BAŞLADI

Ormanlık alanlardan çıntarı toplayarak pazara satmak için getiren Çiçek Karataş (50), "Bu yılki çıntar mevsiminin kilosu 40 liradan başladı. Bu fiyata rağmen vatandaşın ilgisinden memnunuz. Satışlarımız iyi. Bu mantar, sonbahar yağmurlarının yağmasıyla birlikte çam ağaçları altında çıkar. Çok lezzetlidir ve diğer mantarlara göre pahalıdır. Et kadar gıdalıdır" dedi.PROTEİN DEĞERİ YÜKSEK

Demir açısından zengin olması nedeniyle kansızlık tedavisinde kullanılması tavsiye edilen çıntar, ayrıca kalp ve damar hastalıklarında etkili olan folik asitçe de zengin. Bazı türlerinde bağışıklık sistemini arttıran kimyasal bileşikler mevcut. Yağ içermediği için protein değeri yüksektir ve rejim yemeği olarak da kullanılıyor.Öte yandan yüksek fiyattan alıcı bulan mantarı toplama yarışına girenler, saban erken saatlerden itibaren ormanın yolunu tutuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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