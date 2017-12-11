Kim Gelsin? Diye Sordular, Taraftarın Yarısı Beşiktaş Dedi
Esad'la Görüşen Putin, Rus Askerlerine Suriye'den Çekilme Emri Verdi
Deutsche Bank'tan Bitcoin İçin 2018 Uyarısı: Çökebilir
Erdoğan Talimat Verdi! 81 İlde Şehirleşme Yeniden Yapılandırılacak
İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Van'da Öldürülen Teröristler 12 Bombalı Saldırı Düzenlemiş
Turizm Sektöründe İstihdam Yüzde 50 Artırılacak
Venezuela'da Üç Muhalefet Partisine Seçimlere Katılım Yasağı
Maçta Penaltı Noktasını Bulamadılar
Deaş Bombacısı Olduğu İddiasıyla Yargılanan Sanığa Beraat
Erdoğan'dan Trump'a Kudüs Tepkisi: Kendin Çalar, Kendin Oynarsın
Kadın Yolcu Uçakta Uyuyakaldı, Gözünü Açınca Elini Yanındaki Adamın Cinsel Organında Buldu
Bitcoin Vadelileri Wall Street'te İşlem Görmeye Başladı
İran'ın Gözü Kulağı, Zencani'nin Kara Kutusu Zarrab'da! İlişkilerini Merak Ediyorlar
Erdoğan Yunan Gazetesine Konuştu: Yunanistan'ın Kıbrıs Hayali Gerçekleşmeyecek!
Nefesler Tutuldu, Beşiktaş'ın Rakibi Kim Olacak
Muhabirler Karşısında Çaresiz Kalan Nur Yerlitaş'ın İmdadına Yardımcısı Yetişti
Çapkınlıkta Yakalanan Sibel Can'ın 17 Yaşındaki Oğlu, Gazetecilere Yalvardı
Yerli Atağı! Yabancıdan Daha Ucuza Tatil Yapacak!
Dolar Yeni Haftaya Sakin Başladı
Bitcoin, Bulgaristan'ı İhya Etti! Tam 3 Milyar Dolar Cebe Girdi

Kim gelsin? diye sordular, taraftarın yarısı Beşiktaş dedi

KİM GELSİN? DİYE SORDULAR, TARAFTARIN YARISI BEŞİKTAŞ DEDİ

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te taraftarlar, Şampiyonlar Ligi kurası için açılan ankette rakip olarak Beşiktaş'ı istedi. Siyah-beyazlılar, oyların yüzde 48'ini aldı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 15:00
Puan Ver : Kim Gelsin? Diye Sordular, Taraftarın Yarısı Beşiktaş Dedi(7/10)3

Şampiyolar Liginde son 16 turunda mücadele edecek olan Shakhtar Donetsk'in taraftarı, kura öncesinde yapılan ankete katıldı. Taraftarlar, yaklaşık 4 bin oyun kullanıldığı ankette Beşiktaş'ı istedi.

Oyların yüzde 48'i Beşiktaş'a verilirken, yüzde 15'lik bir kesim de oyunu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'dan yana kullandı. En az tercih edilen ise Paris Saint Germain oldu.

Beşiktaş'ın rakibi TSİ 14:00'da belli olacak.

DEV TAKIMLAR VAR

Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona (İspanya), Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Paris Saint-Germain (Fransa) ve Roma (İtalya) da seribaşı kulüpler arasında yer alacak.

Öte yandan Basel taraftarı da eşleşmede Beşiktaş'ı istemişti. Chelsea cephesinde de Beşiktaş için bir talep var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kim  Gelsin  Diye  Sordular  Taraftarın  Yarısı  Beşiktaş  Dedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER