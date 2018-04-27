KİM JONG-UN TARİHİ ZİRVEDE KIZ KARDEŞİNİ UŞAK GİBİ ÇALIŞTIRDI
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Güney Kore'de bir araya geldi. Tarihi zirvede, Kuzey Kore liderine kız kardeşi Kim Yo Jong eşlik etti ve adeta yardımcısı gibi çalıştı.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Güney Kore'de bir araya geldi. Tarihi zirvede, Kim Jong-un'a kardeşi de eşlik etti. Geçtiğimiz aylarda Güney Kore'deki olimpiyat oyunlarını takip eden Kim Yo Jong, bu sefer kardeşiyle birlikte toplantılara katıldı ve adeta Kim'in yardımcısı olarak çalıştı.
YARDIM EDERKEN DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI
Hakkında en çok spekülasyon yapılan ve Dünya'nın en gizemli ülkelerinden biri olan Kuzey Kore, tarihi bir adım atarak Güney Kore ile resmi temasta bulundu. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi. Tarihi zirveye eşlik edenler arasında tanıdık bir isim de vardı. O zamanlar uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Kim Yo Jong yine gündemdeydi. Toplantılara ağabeyi ile katılan Kim Yo Jong, adeta Kuzey Kore liderinin yardımcısı olarak dikkatleri üzerine topladı. Bütün toplantılarda samimi tavırlarıyla fotoğraflarda yer alan Kim Yo Jong, Kim Jong-un'a yardım ederken görüntülendi.
AĞABEYİNE YARDIM EDERKEN ELİ AYAĞI DOLAŞIYOR
Reuters'ın geçtiği fotoğraflarda Kim Yo Jong, ağabeyi misafir defterini açarken kutusundan yeni bir kalem çıkarıyor. Kim Yo Jong'un karelerde ağabeyine yardım ederken elinin ayağının dolaştığı görülüyor. Öte yandan etkinlikte Kim Jong-un'un peşinden ayrılmayan Kim Yo Jong, ağaç dikme seremonisi sırasında elleri kirlenmesin diye Kuzey Kore liderine beyaz eldiven giydirirken, dünyada gündem oldu.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINDA ANNESİ TARAFINDAN YÖNLENDİRİLİYOR
Kim Jong-un'un çocukluk fotoğrafları da akıllara benzer görüntüyü getiriyor. Eski fotoğraflarda Kim Jong-un, henüz küçük yaşta olmasına rağmen kilolu ve tıknaz hali ve askeri üniformasıyla annesi tarafından yönlendiriliyor. Kuzey Kore lideri, henüz çocuk yaşta olmasına rağmen ciddi duruşuyla hiç değişmediğini gözler önüne sererken, kendisini önce annesinin sonra da kız kardeşinin çekip çevirdiği imajı ortaya çıkıyor.
KİM YO JONG ÖZEL HAYATI İLE GÜNDEME OTURMUŞTU
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi olan 30 yaşındaki Kim Yo Jong, Kore İşçi Partisi'nde Propaganda Direktörü olarak görev alıyor. 2015 yılında evlendiği iddia edilen Kim Yo Jong'un bir çocuğu olduğu iddiaları uluslararası basının gündemine oturmuştu.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Oy Kullanacaklar Dikkat! Listelerin Askıya Çıkacağı Tarih Belli Oldu
- Jet Faciasının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı! Çığlıkları Kahretti
- Çekirgeler İlçeyi İstila Etti! Vatandaşlar Sabaha Kadar Nöbet Tutuyor
- Galata Kulesi'nde Muhteşem Şov! Görenler Telefonuna Sarıldı
- 'ben Valiyim Dedi' Çoban İnanmadı! Dedenin Validen İsteği Yürek Yaktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çin, Devasa Çiftliklerde Yılda 6 Milyar Hamam Böceği Üretiyor
- Pitbull Metroda Yaşlı Kadına Saldırdı, Öfkeli Hayvanı Sahibi Bile Sakinleştiremedi
- Amerikalı Senatörlerden Türkiye Karşıtı F-35 Teklifi!
- Dünyanın Gözü Kulağı Bu Zirvedeydi! 65 Yıl Sonra Tarihi Anlar
- Okyanusta Yüzen Adamın Karnına Köpek Balığı Saplandı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar