Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Güney Kore'de bir araya geldi. Tarihi zirvede, Kuzey Kore liderine kız kardeşi Kim Yo Jong eşlik etti ve adeta yardımcısı gibi çalıştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Güney Kore'de bir araya geldi. Tarihi zirvede, Kim Jong-un'a kardeşi de eşlik etti. Geçtiğimiz aylarda Güney Kore'deki olimpiyat oyunlarını takip eden Kim Yo Jong, bu sefer kardeşiyle birlikte toplantılara katıldı ve adeta Kim'in yardımcısı olarak çalıştı.

YARDIM EDERKEN DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

Hakkında en çok spekülasyon yapılan ve Dünya'nın en gizemli ülkelerinden biri olan Kuzey Kore, tarihi bir adım atarak Güney Kore ile resmi temasta bulundu. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi. Tarihi zirveye eşlik edenler arasında tanıdık bir isim de vardı. O zamanlar uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Kim Yo Jong yine gündemdeydi. Toplantılara ağabeyi ile katılan Kim Yo Jong, adeta Kuzey Kore liderinin yardımcısı olarak dikkatleri üzerine topladı. Bütün toplantılarda samimi tavırlarıyla fotoğraflarda yer alan Kim Yo Jong, Kim Jong-un'a yardım ederken görüntülendi.

AĞABEYİNE YARDIM EDERKEN ELİ AYAĞI DOLAŞIYOR

Reuters'ın geçtiği fotoğraflarda Kim Yo Jong, ağabeyi misafir defterini açarken kutusundan yeni bir kalem çıkarıyor. Kim Yo Jong'un karelerde ağabeyine yardım ederken elinin ayağının dolaştığı görülüyor. Öte yandan etkinlikte Kim Jong-un'un peşinden ayrılmayan Kim Yo Jong, ağaç dikme seremonisi sırasında elleri kirlenmesin diye Kuzey Kore liderine beyaz eldiven giydirirken, dünyada gündem oldu.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINDA ANNESİ TARAFINDAN YÖNLENDİRİLİYOR

Kim Jong-un'un çocukluk fotoğrafları da akıllara benzer görüntüyü getiriyor. Eski fotoğraflarda Kim Jong-un, henüz küçük yaşta olmasına rağmen kilolu ve tıknaz hali ve askeri üniformasıyla annesi tarafından yönlendiriliyor. Kuzey Kore lideri, henüz çocuk yaşta olmasına rağmen ciddi duruşuyla hiç değişmediğini gözler önüne sererken, kendisini önce annesinin sonra da kız kardeşinin çekip çevirdiği imajı ortaya çıkıyor.

KİM YO JONG ÖZEL HAYATI İLE GÜNDEME OTURMUŞTU

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi olan 30 yaşındaki Kim Yo Jong, Kore İşçi Partisi'nde Propaganda Direktörü olarak görev alıyor. 2015 yılında evlendiği iddia edilen Kim Yo Jong'un bir çocuğu olduğu iddiaları uluslararası basının gündemine oturmuştu.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada