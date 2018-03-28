Kuzey Kore liderinin eşi Çin ziyaretinde ortaya çıkınca tüm dünyada merak uyandırdı. İstihbaratlara göre doğurduğu tüm çocuklar kız olduğu için Kuzey Kore lideri veliahtı için erkek çocuk istiyor.

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju, tarihi Çin ziyaretinde ortaya çıktı. Çin ziyaretinden sonra herkes First Lady Ri Sol-ju'yu konuşmaya başladı. Güney Kore istihbarat raporlarına göre, Ri Sol-ju şu anda 29 yaşında ve üç çocuk annesi.

NE ZAMAN EVLENDİKLERİNİ KİMSE BİLMİYOR

Kim ve Ri'nin tam olarak ne zaman evlendikleri ise bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre Kim Jong-un ve Ri Sol-ju'nun nikâhları 2009 yılında gerçekleşti. Diğer kaynaklarda ise çiftin 2010 yılında bir klasik müzik konserinde tanıştıkları belirtiliyor.

Güney Kore kaynaklarına göre Ri, Çin'de müzik eğitimi aldı. Ardından 2005 yılında Kuzey Kore'yi ziyaret etti.

KUZEY KORE KITLIK YAŞARKEN O PAHALI KIYAFETLER GİYİYOR

Ri Sol-ju ile ilgili başka bir bilgi de Ri'nin pahalı bir moda zevkinin olması. Medyada yer alan fotoğraflara göre Kuzey Kore halkı kıtlıkla mücadele ederken Kim'in eşi ultra lüks çantalar takıyor.

Diğer yandan Ri üçüncü çocuğunu 2017'nin Şubat ayında dünyaya getirdiği için bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

3 KIZ ÇOCUĞU OLAN KİM, ERKEK ÇOCUK İSTİYOR

Güney Kore basını, Ri'nin önceki 3 çocuğunun da kız olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle Kim'in liderliğini devralması için bir erkek çocuk istediği konuşuluyor.

BABASI GİBİ O DA EŞİNİ GİZLİYOR

Son olarak Kim Jong-un'un eşini çok fazla göz önünde bulundurmaması sadece ona özgü bir davranış değil. Çünkü Kim'in babası, Kim Jong-il de hiçbir eşini halka tanıtmamıştı.

Kaynak: haberinburada