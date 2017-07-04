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kim kardashian taşıyıcı anne ile anlaştı

KİM KARDASHİAN TAŞIYICI ANNE İLE ANLAŞTI

Kim Kardashian'ın üçüncü çocuk için taşıyıcı anneyle anlaştığı ve taşıyıcı anneye 113 bin 850 dolar ödediği öne sürüldü.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 15:35
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Üçüncü kez anne olmak isteyen Kim Kardashian'ın taşıyıcı anne ile anlaştığı iddia edildi.



36 yaşındaki ABD'li reality şov yıldızının taşıyıcı anne için 113 bin 850 dolar ödeme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.



Plasenta akreata (bebeğin eşinin rahim duvarına yapışması) rahatsızlığı bulunan Kardashian'ın yeniden hamile kalması, hayati risk taşıyor.



Kardashian, taşıyıcı anne bulmak için bir ajansla anlaştı. Ünlü yıldızın ajansa 68 bin 850 dolar ödeyeceği iddia edildi.



Habere göre ayrıca, taşıyıcı annenin uyması gereken katı kurallar bulunuyor. Taşıyıcı annenin hamilelik boyunca sigara ve içki içmesi, cinsel ilişkiye girmesi yasak. Embriyo transferi sonrası üç hafta boyunca da taşıyıcı annenin cinsel ilişki yasağı bulunuyor. Taşıyıcı annenin sıcak banyo, sauna, kafeinli içecek ve çiğ yiyecek yasaklarına da dikkat etmesi gerekiyor.



 



 



 



 



kaynak:gecce








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