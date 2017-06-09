'Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışma tarihine geçecek bir ilk yaşandı.



27 yıldır Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda keman çalan Tangör Ertaş'a "Oturan Adamlar, Baloncu ve Paris'te Bir Sokak Tabloları ile ünlü ressam kimdir?" sorusu yöneltildi.



Tereddütte kalan yarışmacı, telefonla joker hakkını kullandı. Ancak arkadaşının verdiği cevaptan tatmin olmayan Ertaş, sürenin bitmesine 5 saniye kala yarı yarıya joker hakkını da kullandı.



Fikret Mualla şıkkı üzerinde karar kılan yarışmacı, cevabını verdi.



'SON KARARIM' DEMEYİNCE...



Ancak Ertaş doğru cevabını vermesine karşın "son kararım" demediği ve süre bittiği için yarışmaya veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşadı.



MURAT YILDIRIM'A TEPKİ



Yarışmacıya süresinin bittiğini hatırlatmayan Murat Yıldırım, yarışmayı takip edenler tarafından sert sözlerle eleştirildi.







kaynak:hürriyet