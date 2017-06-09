Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !

kim milyoner olmak ister'de bir ilk

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE BİR İLK

'Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışma tarihine geçecek bir ilk yaşandı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 12:20
Puan Ver : Kim Milyoner Olmak İster'de Bir İlk(7/10)9


27 yıldır Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda keman çalan Tangör Ertaş'a "Oturan Adamlar, Baloncu ve Paris'te Bir Sokak Tabloları ile ünlü ressam kimdir?" sorusu yöneltildi.



Tereddütte kalan yarışmacı, telefonla joker hakkını kullandı. Ancak arkadaşının verdiği cevaptan tatmin olmayan Ertaş, sürenin bitmesine 5 saniye kala yarı yarıya joker hakkını da kullandı.



Fikret Mualla şıkkı üzerinde karar kılan yarışmacı, cevabını verdi.



'SON KARARIM' DEMEYİNCE...



Ancak Ertaş doğru cevabını vermesine karşın "son kararım" demediği ve süre bittiği için yarışmaya veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşadı.



MURAT YILDIRIM'A TEPKİ



Yarışmacıya süresinin bittiğini hatırlatmayan Murat Yıldırım, yarışmayı takip edenler tarafından sert sözlerle eleştirildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Kim  Milyoner  Olmak  İster  De  Bir  İlk    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER