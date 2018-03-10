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Kim'e özenmişti! Tarih belli oldu, Trump'ın arzusu yerine geliyor

KİM'E ÖZENMİŞTİ! TARİH BELLİ OLDU, TRUMP'IN ARZUSU YERİNE GELİYOR

ABD Başkanı Trump'ın "başkent Washington'da askeri geçit yapılsın" isteği 11 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Tarih : 10 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : Kim'e Özenmişti! Tarih Belli Oldu, Trump'ın Arzusu Yerine Geliyor(6/10)2

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington'da yapılmasını istediği askeri geçit törenin 11 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

11 KASIM'DA GERÇEKLEŞECEK

Pentagon tarafından ABD Genelkurmay Başkanlığına gönderilen talimatnamede söz konusu askeri geçit töreniyle ilgili planlamaya yer verildi. Talimatnamede başkent Washington'da düzenlenmesi planlanan askeri geçit töreninin 11 Kasım tarihinde gerçekleştirileceği ve Beyaz Saray ile Kongre arasında icra edileceği belirtil

TANKLAR OLMAYACAK

Aynı açıklamada söz konusu askeri törenin, aynı gün düzenlenecek " Gaziler Günü Yürüyüşü" ile entegre olarak yapılacağı ve törende tankların yer almayacağı duyuruldu.

Trump, 18 Ocak'ta Pentagon'da generallerle bir araya geldiği sırada söz konusu askeri geçit töreniyle ilgili niyetini dile getirmişti. Trump'ın geçen yıl Paris'te Bastille Günü anma törenleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak katıldığı askeri törenden etkilenerek böyle bir talepte bulunduğu ileri sürülmüştü.

Ayrıca Trump'ın düzenlenmesini istediği askeri geçit töreninin maliyetinin 30 milyon doları bulabileceği bildirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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