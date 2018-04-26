KİM'İN NÜKLEER TEST ALANI ÇÖKTÜ! ÇEVRESEL FACİA KAPIDA
Çinli bilim adamları, Kuzey Kore'nin nükleer test alanının kısmi olarak çöktüğünü ve aynı alanda ikinci bir test yapılması durumunda çevresel faciaya neden olacağını söyledi.
Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden deprem bilimciler Kuzey Kore'deki nükleer deneme alanı Punggye-ri'nin kısmi olarak hasar gördüğünün tespit edildiğini belirterek, burada bir kez daha test yapılması durumunda bunun "çevresel bir faciaya" neden olabileceğini iddia etti.
NÜKLEER VE KITALARARASI BALİSTİK FÜZE DENEMELERİNİ DURDURACAĞINI DUYURMUŞTU
Bilim adamları, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin Mantap Dağı altında test alanında kısmi çökmeye neden olduğunun sanıldığını ifade etti. Kuzey Kore, Seul ve Washington yönetimleriyle yapacağı zirvelerden önce nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurmuştu.
2006 YILINDAN BU YANA EN GÜÇLÜ VE 6. NÜKLEER DENEMESİNİ YAPMIŞTI
Kuzey Kore'de geçen ekim ayında nükleer deneme alanında bir tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Pyongyang yönetimi, 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Uydu fotoğrafları, nükleer denemenin yapıldığı Punggye-ri tesisi ve yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini ortaya koymuştu.
Kaynak: haberinburada
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