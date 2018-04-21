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KİM'İN TARİHİ KARARI, TRUMP'I SEVİNDİRDİ: ÇOK GÜZEL HABER


Kim'in tarihi kararı, Trump'ı sevindirdi: Çok güzel haber
Tarih : 21 Nisan 2018, 09:00
Puan Ver : Kim'in Tarihi Kararı, Trump'ı Sevindirdi: Çok Güzel Haber(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un, nükleer ve uzun menzilli füze testlerini askıya aldığını ve nükleer test sahasını kapatmayı planladığını açıklamasının ardından Twitter üzerinden açıklama yaptı.

TRUMP: DÜNYA İÇİN ÇOK GÜZEL HABER

Trump yaptığı açıklamada, tüm Nükleer Testleri askıya almayı ve büyük bir test bölgesini kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve Dünya için çok güzel bir haber - büyük ilerleme! Zirvemizi dört gözle bekliyoruz" dedi.

NÜKLEER DENEMELERİ ASKIYA ALDI

Kuzey Kore yaptığı açıklamada, nükleer ve uzun menzilli füze testlerini askıya aldığını ve nükleer test sahasını kapatmayı planladığını açıkladı.

EKONOMİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Kuzey'in resmi Kore Merkez Haber Ajansı, ülkenin ulusal odak noktasını değiştirmek ve ekonomisini geliştirmek için harekete geçtiğini duyurdu.

Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda barışı sağlamak ve ekonomisini inşa etmek için "en uygun uluslararası ortamı" yaratmak için bölgesel komşulara ve uluslararası topluluğa aktif olarak katılmaya söz verdiği belirtildi.

MAYIS AYINDA BİR ARAYA GELECEKLER

Kore Yarımadası'ndaki barış girişimleri, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mayıs ayında görüşeceklerini açıklamalarının ardından eşik atlamıştı.

KIRMIZI HAT KURULDU

Diğer yandan Kuzey ve Güney Kore liderleri 27 Nisan'da Kore Yarımadası'nının nükleerden arındırılmasını görüşmek üzere iki ülke arasındaki sınırda bir araya gelecek. Tarihi zirve öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında ilk kez acil telefon hattı kuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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