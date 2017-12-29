KİMLİĞİNİ KONTROL ETTİĞİ HAYRANINA 7 BİN LİRALIK HEDİYE VERDİ
Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96'nci yıl dönümünde sahneye çıkan Demet Akalın, 7 bin TL'ye aldığı çizmesini doğum günü 27 Aralık olan hayranına hediye etti.
Tarsus Spor Salonunda düzenlenen konserde ilk olarak yerel sanatçı Akın Çökel'in sahneye geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından miniklerden oluşan Kilis Halk oyunları ekibi gösteri sundu. Yerel sanatçı Kadir Somer, Belediye Başkanı Şevket Can ile birlikte Türk Bayrağı sallayarak İzmir Marşını söyledi. İzleyiciler sanatçıya hep bir ağızdan vokal yaparak kulakları çınlattı.
"ÜLKEMİZ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR"
Başkan Can, "İlçemizin Kurtuluşunu düzenlediğimiz çeşitli programlarla coşku içinde kutladık. Coşkumuza destek veren, ortak olan tüm yüreklere teşekkürlerimi sunuyorum. Allah birlikteliğimizi daim etsin. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Türkiye üzerinde oyunlar oynayan 7 düvelle mücadele ediyor. Bunu tüm dünya bilsin ki; Türk milleti asil bir millettir. Türk milleti bu günlere nasıl geldiğini unutmaz. Türkiye'yi bölüp parçalama hevesinde olanların bu amaçları birlik ve kardeşliğimiz nedeniyle kursaklarında kalacaktır" dedi.
HAYRANININA 7 BİN TL'LİK ÇİZME HEDİYE ETTİ
Konuşmanın ardından Demet Akalın sahneye gelerek hayranlarını coşturdu. Tarsus´un kurtuluş gününde sahne almaktan mutlu olduğunu ifade belirten Akalın, doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşınrdaki Duygu Temir´e 7 bin TL´ye aldığını söylediği çizmesini hediye ederek onu mutlu etti.
NÜFUS CÜZDANINI KONTROL ETTİ
Akalın, çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olup olmadığının kontrol etmekten geri kalmadı. Akalın konser sonunda çizmesini hayranına teslim etti.
Kaynak: haberinburada
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