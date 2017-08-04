

Adana'da hastanede kalp krizinden ölen 37 yaşındaki Levent Akrep'in cenazesi, bugüne kadar hiç kimliği olmadığı için 6 gündür hastaneden alınamıyor.



22 YIL VE 9 ÇOCUKTAN SONRA RESMİ NİKAH KIYDILAR



Ali Akrep ve Perihan Akrep dini nikahla evlendi. Bu beraberlikten çiftin 9 çocuğu oldu. 22 yıl aradan sonra çift resmi nikah yapıp çocuklarına da kimlik çıkardı. Ancak 9 çocuktan Levent'e kimlik çıkarmadılar. Aradan geçen süre zarfında anne ve baba da ölünce Levent Akrep'in işlemlerini yaptıracak kimse kalmadı. Levent Akrep resmi olarak yaşamıyordu, bu nedenle ne okula ne de askere gitti. Bu zamana kadar da hiçbir devlet dairesinde işlemi olmadı. Ancak 29 Temmuz günü aniden rahatsızlanarak, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyhan Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Acilden giriş yapan hastadan görevliler kimlik istedi, yakınları getireceklerini söyledi, hasta acil olduğu için görevliler hastayı kabul etti. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akrep'e doktorlar anjiyo yaptı. Ancak 30 Temmuz günü Levent Akrep tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yakınları Akrep'in cenazesini almak istedi.



YAŞADIĞI, ÖLÜNCE ORTAYA ÇIKTI



Levent Akrep'in yakınları cenazeyi almak istediklerinde, hastane yetkilileri ölüm raporunu hazırlamak için aileden Levent Akrep'in kimliğini istedi. Yakınları, hastaneye Levent Akrep'in bu zamana kadar resmi hiçbir işlem yapmadığını, askere de gitmediğini, kendisinin içine kapanık biri olduğunu, geçen süre zarfında kimliğe ihtiyaç duymadığını söyledi. Ancak hastane yönetimi kanunen kimlik olmadan cenazeyi veremeyeceklerini söyleyerek Nüfus Müdürlüğünden belge getirilmesini istedi. Yakınları, oturdukları Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi muhtarından yardım istedi.



ÇIKARILAN EVRAK, 18 YAŞ ALTINDAKİLER İÇİN GEÇERLİYMİŞ



Levent Akrep'in akrabası ve 22 yıldır ona bakan Resmiye Hizavcılar, burada Levent Akrep adına dosya açtırdı. Başlatılan işlemler ile Yüreğir Kaymakamlığı'na giden Hizavcılar, aldığı belgelerle Nüfus Müdürlüğü'nden, "Yabancılar ve Vatandaşlık Durumu Düzgün Olmayan Kişiler Kütüğü Nüfus Kayıt Örneği" bildirgesini aldı. Bu evrakla hastaneye tekrar giden Hizavcılar'a yetkililer, bu kez cenazeyi soyadı Akrep olan birine vereceklerini söyleyip, alınan evrakın ise 18 yaşının altındaki kişiler için geçerli olduğu, bu belgeyle işlem yapılamayacağını bildirdi."CENAZEMİZİ VERMİYORLAR"



Levent Akrep'in kuzeni Resmiye Hizavcılar, Levent'in ailevi nedenlerden dolayı kimliğinin bu zamana kadar hiç çıkartılmadığını belirterek, "Bizden geçici kimlik kaydı istediler. Biz de muhtar aracılığıyla kaymakamlıktan getirdik. Onu kabul etmiyorlar. Bizi engelliyorlar. Allah için yetkili makamlar bizim sesimizi duysunlar. 6 gündür cenazemizi alamıyoruz. Burada perişan olduk. Bizi adliyeye yolluyorlar. Savcı, adli vaka değildir diyor. Normal kimliği olmadığı için cenazeyi alamıyoruz. Muhtarlık aracılığıyla kaymakamlık verdi ve geçici kimliğiyle geldik buraya, polis tarafından ifadelerimiz alındı, tutanaklarımız tutuldu, daha sonra nöbetçi savcıya telefon açıldı verilsin dediler ama alamıyoruz. Hastane bize savcılıktan gelecek bir kağıtla işlem yapacaklarını söylüyorlar. Adliyeye gittik gene bir şey yapamadık. Cenazemizi vermiyorlar" diyerek tepki gösterdi.



"AĞABEYİMİ VERSİNLER, DİRİSİ SÜRÜNDÜ ÖLÜSÜ DE SÜRÜNÜYOR"



Akrep'in kardeşi Serpil Barhan ise hastane önünde sinir krizi geçirerek "Ağabeyimi versinler bana, dirisi süründü ölüsü de sürünüyor" diye ağladı. Barhan, daha sonra ise kardeşi olarak hastaneye geldiğini, kardeşini almak için DNA testi yaptırmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Ancak onu da yapmıyorlar. Çoluğum, çocuğumla mağdur oldum ağabeyimi versinler artık. Ana yok, baba yok. Vermiyorlar cenazeyi. Bir adliyeye yolluyorlar, bir hastaneye. Bir haftadan beri burada bekliyoruz. Orada ızdırap çekiyor bir haftadan beri. Versinler artık ağabeyimi. Daha ne olacak burada bir hafta daha mı kalacak" diyerek gözyaşı döktü.































Kaynak: haberinburada



