KİMSE BU DETAYI BİLMİYORDU! ACUN 2 İSMİ DE UYARDI: ELENİRSİNİZ
Survivor'da Turabi ile Adem'in çok büyük şekilde kavga ettiği ortaya çıktı. Acun konseyde iki ismi de uyarıp bir daha kavga ederlerse diskalifiye olacaklarını söyledi.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da Acun Ilıcalı, Adem ile Turabi'nin birbirine girdiğini anlatıp iki isimden de aynı şeyin yaşanmaması için söz aldı
ACUN ILICALI'DAN TURABİ VE ADEM'E UYARI
Acun Ilıcalı, aralarında büyük bir tartışma yaşandığı ortaya çıkan Turabi ve Adem ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, iki yarışmacının ciddi bir şekilde uyarıldığını ve bu tarz bir olayın tekrarlanması halinde ciddi bir yaptırımı olacağını konseyde tüm izleyenlere duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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