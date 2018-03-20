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Kimse bu detayı bilmiyordu! Acun 2 ismi de uyardı: Elenirsiniz

KİMSE BU DETAYI BİLMİYORDU! ACUN 2 İSMİ DE UYARDI: ELENİRSİNİZ

Survivor'da Turabi ile Adem'in çok büyük şekilde kavga ettiği ortaya çıktı. Acun konseyde iki ismi de uyarıp bir daha kavga ederlerse diskalifiye olacaklarını söyledi.

Tarih : 20 Mart 2018, 08:20
Puan Ver : Kimse Bu Detayı Bilmiyordu! Acun 2 İsmi De Uyardı: Elenirsiniz(7/10)3

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da Acun Ilıcalı, Adem ile Turabi'nin birbirine girdiğini anlatıp iki isimden de aynı şeyin yaşanmaması için söz aldı

ACUN ILICALI'DAN TURABİ VE ADEM'E UYARI

Acun Ilıcalı, aralarında büyük bir tartışma yaşandığı ortaya çıkan Turabi ve Adem ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, iki yarışmacının ciddi bir şekilde uyarıldığını ve bu tarz bir olayın tekrarlanması halinde ciddi bir yaptırımı olacağını konseyde tüm izleyenlere duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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