Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?
Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Ne Zaman?
Samsung'a Hırsızlık Şoku
Samsung, Hangi Modellerine Android 7.0 Güncellemesi Verecek ?
İos 11, İphone 8 Hakkında Neler Söylüyor?

kimsenin beklemediği transferler yapabiliriz!

KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ TRANSFERLER YAPABİLİRİZ!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, transferlere dair açıklamalarda bulundu.

Tarih : 11 Haziran 2017, 11:22
Puan Ver : Kimsenin Beklemediği Transferler Yapabiliriz!(8/10)7


Yayıncı kuruluşa konuşan Başkan Orman, transfer için sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Marcelo'nun sözleşmesini uzattık. Çok düzgün bir karakter. Tam bir Beşiktaş futbolcusu. Çok beğendiğim, kıymet verdiğim bir futbolcu. Efes maçı öncesi ailesi ile birlikte o maça gelmişti. O kadar Beşiktaşlı. Tabii bu futbol. Profesyonel bir oyun. Burada önemli olan oyuncunun ne isteği. Burada mutlu olduğunu düşünüyorum. Gitmek isterse de konuşuruz. Gelen teklifler düşünebileceğimiz seviyelerde" dedi.



Aboubakar'ın kalmak istediğini aktaran Orman, "Aboubakar kalmak istiyor. Biz de kalmasını istiyoruz. UEFA ile yaptığımız anlaşma var. Bu anlaşmalara bağlı olarak kalabilmesi için uğraşıyoruz. Zaman içinde netleşir. Şimdi kalacak veya gidecek demek için erken. Lens için daha önceden de açıklamıştım. Bizim için elzem bir durum değil. Kanatlarda Quaresma, Babel var. Gökhan Töre de geliyor.



 



 



 



 



kaynak:iha








Etiketler: Kimsenin  Beklemediği  Transferler  Yapabiliriz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER