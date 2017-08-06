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Kimsenin ekmediğini ekti, kilosu 25 liradan satıyor

KİMSENİN EKMEDİĞİNİ EKTİ, KİLOSU 25 LİRADAN SATIYOR

Bursa Güney Marmara'da ilk yaban mersini bahçesini kuran girişimci Salih Arsil, meyvelerin kilosunu 25 liradan satıyor.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Kimsenin Ekmediğini Ekti, Kilosu 25 Liradan Satıyor(7/10)3

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan Salih Arsil, Güney Marmara bölgesinin ilk yaban mersini bahçesini tesis etti. Salih Arsil, yaban mersinlerinin kilosunu 25 liradan satıyor.

2 DÖNÜM ARSAYA 300 AĞAÇ DİKTİ

Arsil'in diktiği yaban mersini ağaçları 3 yıl sonra meyve vermeye başladı. Şimdi 6 yaşında olan ağaçlar birer kilo meyve veriyor. 2 dönüm alana 300 yaban mersini ağacı diken Arsil'den ürün almak için tüccarlar sıraya giriyor.

KİLOSU 25 LİRA

Salih Arsil, 2 dönüm olan yaban mersini bahçesini diktiği yeni fidanlarla 10 dönüme çıkarttı. 6 yıl önce proje kapsamında bu fidanlarını ektiğini ifade eden Salih Arsil, "Bahçemden ilk 3 yıl hiç meyve alamadım. 3 yıldan sonra mahsul almaya başladım. Bu yetiştirdiğim meyveler tamamen organik. Benim bahçem Güney Marmara'da yetişen ilk bahçe. 2 dönüm alana 300 yaban mersini diktim. 1 ağaçtan 1 kilo meyve alıyorum. Kilosunu ise 25 liradan satıyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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