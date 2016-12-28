'esad Görevi Bırakıyor'
Cuma Gününe Dikkat! Seferler...
Mersin'de Şoke Eden Görüntü!
Hakkari'de 15 Gün Süreyle 'özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması
Chp'den 'anayasa' Yorumu: İktidar Havlu Attı
İnanılmaz! Devlet Başkanı Porno İzlerken Yakalandı!
Meteoroloji'den Uyarı...
Pkk'nın Kaçırdığı Kız Çocuğu Güvenlik Güçlerine Sığındı
İrem Derici 50 Kiloya Kadar Düştü
Lavrov Ve Mistura Telefonda Görüştü
Ticari Taksiler Yenilendi
Anayasa Komisyonu'nda Tartışma Çıktı
Asgari Ücret 1600 Tl Olmalı
Galatasaray'ın Vazgeçilmezi Yine Muslera
Rokanın Kanı Temizleyici Özelliği Var
Ateşkes Görüşmelerine Bm Desteği
İsrail'den Çok Sert Tehdit: Bunu Savaş İlanı Olarak Kabul Ederiz
Kimsesiz Çocuklara Memuriyet Yolu Açıldı!
Konut Fiyat Endeksi Ekimde Yıllık Yüzde 13 Arttı
Çorum'da Fetö/Pdy Operasyonunda 4 Tutuklama

kimsesiz çocuklara memuriyet yolu açıldı!

KİMSESİZ ÇOCUKLARA MEMURİYET YOLU AÇILDI!

Sosyal hizmet kapsamındaki kimsesiz çocuklardan devlet kadrolarına atama yapılacak. Bu kapsamda 3 bin 220 genç, devlet kadrolarına memur ve personel olarak atanacak.

Tarih : 28 Aralık 2016, 15:39
Puan Ver : Kimsesiz Çocuklara Memuriyet Yolu Açıldı!(10/10)7


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 1. maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlar düzenleme kapsamına alınıyor. Bu kapsamda istihdam hakkına haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığı'nca 30 Aralık 2016-13 Ocak 2017 tarihleri arasında adayların tercihleri alınacak.



NASIL BAŞVURU YAPILACAK?



Bu şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 3 bin 220 kadro ve pozisyona yerleştirme yapılması planlanıyor. Hak sahiplerinden ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans düzeyinden mezun olanların yerleştirmeleri KPSS sonuçlarına göre; ilkokul, ortaokul ve ilköğrenim mezunlarının yerleştirmeleri ise kura sonucuna göre olacak. Belirlenen kadro ve pozisyonlardan bin 234 adedine KPSS sonuçlarına göre, bin 986 adedine kura sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işlemlerine ilişkin tercih kılavuzu, 30 Aralık'ta Devlet Personel Başkanlığı'nın www.dpb.gov.tr adresinde ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr adresinde yayımlanacak.



KİMLER YARARLANABİLECEK?



Düzenleme kapsamında; haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden, 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde bakanlığa başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkün olacak. Yerleştirme işlemlerinden önce adayların şartları karşılayıp karşılamadığı kontrol edecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kimsesiz  Çocuklara  Memuriyet  Yolu  Açıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER