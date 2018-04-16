KİMSEYİ UMURSAMADAN TRENDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER
İngiltere'nin Surrey bölgesinde bir çift, yolcuların gözü önünde trende cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Caterham istasyonunda kaydedilen görüntüler büyük şaşkınlık yarattı.
KİMSEYE ALDIRMADILAR
Trende ilişkiye giren çiftin, vagonun penceresinin önünde ayağa kalkarak eylemlerine devam etmeleri çevrede bulunanları hayrete düşürürken, ikilinin rahat tavırları da herkesi şaşırttı.
"OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ"
İstasyonda bulunan bir yolcu tarafından kayda alınan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İngiliz Ulaştırma Polisi, trende cinsel ilişkiye girildiğini tespit ettiklerini ve olayın takipçisi olduklarını söyledi.
POLİS, BİLGİSİ OLANLARDAN YARDIM İSTEDİ
Polis soruşturmanın devam ettiğini açıklarken konu ile ilgili bilgisi olanların kendilerine ulaşmasını istedi. Şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadığı ifade edilirken video her ne kadar bulanık olsa da sözkonusu çiftin ilişkiye girdiklerinin kesin olduğu aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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