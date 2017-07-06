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Kimyasal Madde Deposunda Patlama Ve Yangın
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KİMYASAL MADDE DEPOSUNDA PATLAMA VE YANGIN


KİMYASAL MADDE DEPOSUNDA PATLAMA VE YANGIN
Tarih : 06 Temmuz 2017, 09:17
Puan Ver : Kimyasal Madde Deposunda Patlama Ve Yangın(9/10)6


Patlama, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki kimyasal madde deposunda meydana geldi.



Patlama ardından çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Patlamanın etkisiyle deponun karşısında bulunan akaryakıt istasyonunun camları kırılırken, burada çalışanlardan Ersin Acer hafif yaralandı.



3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ



 



 



 



 



kaynak:hurriyet








Etiketler: Kimyasal  Madde  Deposunda  Patlama  Ve  Yangın    haber

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