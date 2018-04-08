ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırıya karşılık vermek için herhangi bir ihtimali masadan kaldırmayacağını söyleyerek, 'saldırı' mesajı verdi.

"HAYVAN ESAD, BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEK"

ABD Başkanı Trump ise saldırıyla ilgili Esad Rejimi'ne sert sözlere tepki gösterip "Hayvan Esad, büyük bedel ödeyecek!" demişti.

ABD, 2017 YILINDA ESAD'A AİT ÜSSÜ VURMUŞTU

Hatırlanacağı gibi ABD, Nisan 2017'de İdlib'te kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerine Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssünü 59 Tomahawk füzesiyle vurmuştu.

MÜDAHALE İHTİMALİ KUVVET KAZANDI

Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddiaları üzerine ABD'den gelen açıklamalar, dünya devinin tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi Esad Rejimi'ne müdahale edeceği ihtimalini akıllara getirdi.

Kaynak: haberinburada