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kira artış oranı haziran 2017 sonuçları açıklandı

KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2017 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,02 artış gösterdi

Tarih : 05 Haziran 2017, 16:39
Puan Ver : Kira Artış Oranı Haziran 2017 Sonuçları Açıklandı(10/10)9


Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,02 artış gösterdi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kira  Artış  Oranı  Haziran  2017  Sonuçları  Açıklandı    haber

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