Bakanlık Resmen Açıkladı! İşte En Düşük / En Yüksek Memur Maaşı
Gol Krallığına Koşan Jahovic, Göztepe'yi Reddetti
Transfer Sezonunu Beşiktaş Açtı! İlk İmza Geldi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Boyko Ve Cenk Tosun'u Kamp Kadrosuna Almadı
Paylaşım Yapanlar Dikkat! 53 Taraftar Bugün Ceza Yedi
Başkan, Cenk İçin Gelen Müthiş Teklifi Açıkladı: 35 Milyon Euro
Kışlalarda Kullanılacak Etler Artık Et Ve Süt Kurumundan Alınacak
Bitkisel Hayattaki Ünlü Pilottan 4 Yıl Sonra İlk Fotoğraf!
Yıldız Futbolcuyu Kahreden Olay! Bebeği Yaşam Mücadelesi Veriyor
Galatasaray'ın Sevilla'ya Kiraladığı Carole Geri Dönüyor
Kiracılara Ocak'ta Yüzde 15,82 Zam Yapılacak
Robin Van Persie Tatil Paylaşımlarına Bir Yenisini Daha Ekledi: Daima Hazırım
Büyük İkramiye Talihlileri, Paralarını Aldı!
Bakan Canikli Açıkladı: Askere Kerevitaş Yemek Verecek
Yıldız Futbolcudan Olay Yaratan Trabzon Paylaşımı!
Engin Baytar, Amatör Futbol Takımı Karadeniz Ereğli Belediyespor'a Transfer Oldu
Süper Ligin Golcüsü 82 Gündür Kayıp
Efsane Boksör, Uyuşturucu İşine Giriyor
Galatasaray'ın İhya Ettiği Aydın, Yeni Takımını Buldu
Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu

kiracılara ocak'ta yüzde 15,82 zam yapılacak

KİRACILARA OCAK'TA YÜZDE 15,82 ZAM YAPILACAK

TÜİK'in açıkladığı yeni enflasyon oranları ile sözleşmesi Ocak ayında biten kiracılara, yeni yılda yüzde 15,82 oranında zam yapılacak.

Tarih : 03 Ocak 2018, 20:30
Puan Ver : Kiracılara Ocak'ta Yüzde 15,82 Zam Yapılacak(10/10)12


Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kira zam oranları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yeni enflasyon oranları ile sözleşmesi ocak ayında biten kiracılara yeni yılda yüzde 15,82 oranında zam yapılacak.



BİN LİRAYA 158 LİRA ZAM



2017'de 1000 lira kira ödeyen bir kiracının 2018 yılında kirasına 158 lira eklenecek. Yıllık bazda 12 ay boyunca 12 bin lira ödeyen kiracı Ocak ayı zammıyla birlikte bir sene boyunca toplamda 13 bin 896 lira kira ödeyecek.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Kiracılara  Ocak  Ta  Yüzde  1582  Zam  Yapılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER