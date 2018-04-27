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Kiraladıkları Evde Tuhaf Olaylar Yaşayan Aile, Tatil Fotoğraflarında Gördüklerine İnanamadı

KİRALADIKLARI EVDE TUHAF OLAYLAR YAŞAYAN AİLE, TATİL FOTOĞRAFLARINDA GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

İspanya'nın gözde yazlık beldelerinden birinde tatile giden aile, kiraladıkları evde yaşadıkları tuhaf olaylardan sonra evlerine dönüp tatil fotoğraflarına bakarken gördükleri karşısında şoke oldu.

Tarih : 27 Nisan 2018, 05:30
Puan Ver : Kiraladıkları Evde Tuhaf Olaylar Yaşayan Aile, Tatil Fotoğraflarında Gördüklerine İnanamadı(9/10)5

45 yaşındaki Trace Edwardsom isimli kadın, tatil için gittiği İspanya'da kaldığı evde fotoğraftan çektirdikten sonra gördüklerine inanamadı.

GİZEMLİ EL KIZIN BELİNDE

Tarragona şehrinde bulunan Salou kasabasında tatil yapan Anne, tatil boyunca gözleri ile bir şey görmemelerine rağmen kaldıkları evde tuhaf şeyler olduğunu söyledi. Evde çekilen fotoğraflardan birinde, kızı Madison'ın belinden sıkan bir el gören kadın ne yapacağını bilemedi.

"FISILTILAR VARDI"

Anne, kaldıkları apartman dairesinin sürekli zilinin çaldığını ama kapıyı açmaya gittiklerinde kimseyi görmediklerini anlattı. Anne, bir gece kızı odasındayken korku içinde yanına koşarak odada bazı insanların fısıldadığını söyledi.

FOTOĞRAFLARDAKİ SIRRA AÇIKLAMA GETİREMEDİLER

Bir başka fotoğrafta ise anne-kızın arkasında görülen kafanın kime ait olduğu anlaşılamadı. Genç kız, çektiği fotoğrafları bilgisayara yükleyince gerçek fark edildi.

Tracey, ailenin Salou'ya yaptığı tüm seyahat sırasında garip olaylarla boğulduğunu iddia etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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