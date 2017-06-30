

Konutlarını günübirlik kiraya verenlerle motorlu araç kiralayan firmaların, 1 Temmuz'dan itibaren tahsilatlarını banka ve benzeri aracı kurumlar vasıtasıyla yapması zorunlu olacak. Tutar sınırlaması olmaksızın tüm ödemelerin bu yolla yapılması gerekecek. Söz konusu kurala uymayan kişi veya firmaya yüzde 5 özel usulsüzlük cezası kesilecek. Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesi ile kayıtdışı azalacak.







kaynak:sabah