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kiralamada yeni dönem başlıyor

KİRALAMADA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Konutlarını günübirlik kiraya verenler ve motorlu araç kiralayan firmalar için yeni dönem başlıyor

Tarih : 30 Haziran 2017, 12:17
Puan Ver : Kiralamada Yeni Dönem Başlıyor(6/10)5


Konutlarını günübirlik kiraya verenlerle motorlu araç kiralayan firmaların, 1 Temmuz'dan itibaren tahsilatlarını banka ve benzeri aracı kurumlar vasıtasıyla yapması zorunlu olacak. Tutar sınırlaması olmaksızın tüm ödemelerin bu yolla yapılması gerekecek. Söz konusu kurala uymayan kişi veya firmaya yüzde 5 özel usulsüzlük cezası kesilecek. Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesi ile kayıtdışı azalacak.



 



kaynak:sabah








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