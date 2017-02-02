Avrupa Birliği, O Ülkeyle Vizeleri Kaldırıyor!
Güneş Tutulması Ne Zaman?
Pfdk'dan Aziz Yıldırım'a Ceza!
Kiralık Konutta Talep De Kira Da Düştü
Merkez'in Döviz Rezervleri 269 Milyon Dolar Arttı
Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması
Yunanistan'dan Tehlikeli Hamle!
Alerjik Sorunları Olan Çocuklar İçin Kolay Çözüm!
Zekai Aksakallı El Bab'a Gitti
Tuğba Özerk Tek Celsede Boşandı
Otizmli Çocuğumu Okuldan Attılar İddiası
Ses Kısıklığının Nedeni Bambaşka Olabilir!
Raspberry Pi Yapay Zekaya Kavuşuyor
Güneş Enerjili Yüzen Adalar Geliyor
Türkiye'nin İlk Espor Derbisi Berabere Sonuçlandı!
Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 Ssistem Gereksinimleri Açıklandı
Pac-Man ‘In Babası Öldü
Apple , İran Uygulamalarını Kaldırıyor
Kodlama Eğitimi Ve Gelecek İçin Önemi
Emeklilerin İntibak Talebi Anayasa Mahkemesinde

kiralık konutta talep de kira da düştü

KİRALIK KONUTTA TALEP DE KİRA DA DÜŞTÜ

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, "Eskiden kiraya verecek ev bulamıyorduk, müşteri çoktu, şimdi tablo tam tersine döndü. Yüzde 30'a kadar kirası düşen bölgeler olmasına rağmen, talep hala az" dedi.

Tarih : 02 Şubat 2017, 17:15
Puan Ver : Kiralık Konutta Talep De Kira Da Düştü(10/10)9


İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul'daki kiralık daire fiyatları, satılık konutlardaki arz-talep dengesi ve günlük kiralık evlere ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İstanbul'da genelinde bölge ayrımı olmadan kiralık daire fiyatlarında yüzde 30'a varan düşüş yaşandığını, kiralık ev adedinin arttığını belirten Aşa şunları anlattı:



"Eskiden kiraya verecek ev bulamıyorduk, müşteri çoktu, şimdi tablo tam tersine döndü. Bir emlakçının elinde onlarca kiralık ev var. Yüzde 30'a kadar kirası düşen bölgeler olmasına rağmen talep hala az. Bu düşüşten ilk etkilenen merkezi konumlar oldu. Geçen sene Beşiktaş'ta 3 bin lira olan ev şu an 2 bin 500'e, 2 bin 500 seviyelerinde olan 2 bin liraya, 2 bin seviyesinde olan ev bin 500 seviyelerine düştü. Düşüşün bir kaç nedeninden bahsetmek mümkün. Birincisi Suriyeli akımı durdu, akın akın gelme yok, gelen geldi yerleşen yerleşti, bu faktör kalktı. İkincisi fiyat yüksekliğinden dolayı üniversite öğrencileri İstanbul'u gözden çıkardı.



Üçüncü olarak kentsel dönüşüm dolayısıyla yenilenen binalarda kapasite arttı ve artmaya da devam ediyor. Burada bir kapasite artışı yaşandı. Kentsel dönüşüm etkisi bundan sonra da devam edecek. Bundan sonraki süreçte düşüş olmasa da bir yükseliş beklemiyorum ama talep olmazsa düşmeye devam eder tabi. Şu an için fiyatların olması gereken seviyeye geldiğini söyleyebiliriz."



Konutta devam eden projeler olduğunu, kentsel dönüşümdeki kapasite artışının da devam edeceğini anımsatan Aşa, bu anlamda düşüşlerin devam etmesinin ya da fiyatlarda gevşemenin devam edebileceğini söyledi.



Satılık konutlarda da şu an beklenen talebin olmadığını bildiren Aşa, fiyatların yüksek olduğunu savundu. Alıcı kitlenin talebine göre fiyatların talebi karşılamadığını belirten Aşa, bu yüzden müşterilerin şu an uygun fiyatlı ikinci el konuta yöneldiğini, fiyatların biraz daha gevşemesi ya da alıcının talebine uygun projelerin üretilmesi gerektiğini dile getirdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kiralık  Konutta  Talep  De  Kira  Da  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER