

Fenerbahçe'de kaleci konusunda İran Kulübü Persepolis'in yüksek bonservis talebi nedeniyle Beiranvand'dan vazgeçildi. Sarı-lacivertliler, bu sezonu Petr Cech'in arkasında yedek olarak geçiren David Ospina konusunda oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.



F.Bahçe'nin, Arsenal ile görüşmelerinin devam ettiği, oyuncuyu 1 yıl kiralamak için İngilizlerle görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerde Ospina'nın kadroya katılması halinde, sezona kimin 1. kaleci başlayacağına teknik direktör Aykut Kocaman karar verecek.







kaynak:sabah



