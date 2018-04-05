KIRAN KIRANA REYTİNG SAVAŞININ GALİBİ SEN ANLAT KARADENİZ OLDU
Dün akşam yaşanan kıran kırana reyting savaşında her hafta olduğunu gibi bu hafta da kazanan Sen Anlat Karadeniz oldu.
Çarşamba akşamları Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz dizisi arasında yaşanan kıran kırana reyting savaşının galibi bu hafta da değişmedi.
SEN ANLAT KARADENİZ YİNE BİRİNCİ
Dün akşamın reyting sıralamasında TOTAL'de Sen Anlat Karadeniz birinci sıraya otururken, ikinci sırada TRT'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul yer aldı.
AB'DE ZİRVEDE DİRİLİŞ VAR
AB'de birincilik Diriliş Ertuğrul'un, ikincilik Sen Anlat Karadeniz'in, üçüncülük ise Diriliş Ertuğrul'un özetinin oldu.
Kaynak: haberinburada
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