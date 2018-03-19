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Kırgız Kadını Boğup Öldürdüler, Yetmedi Araçla Cesedini Ezdiler
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Kırgız kadını boğup öldürdüler, yetmedi araçla cesedini ezdiler

KIRGIZ KADINI BOĞUP ÖLDÜRDÜLER, YETMEDİ ARAÇLA CESEDİNİ EZDİLER

Denizli'de Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki kadının, boğularak öldürüldükten sonra otomobille bacaklarının üzerinden geçildiği belirlendi.

Tarih : 19 Mart 2018, 22:00
Puan Ver : Kırgız Kadını Boğup Öldürdüler, Yetmedi Araçla Cesedini Ezdiler(10/10)6

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'nin boğularak öldürüldükten sonra otomobille bacaklarının üzerinden geçildiği belirlenen yarı çıplak halde cesedi bulundu. Jandarma, tecavüze uğramış olabileceği düşünülen talihsiz kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

BELDEN AŞAĞISI ÇIPLAK KADIN CESEDİ BULUNDU

Olay, bugün sabah saatlerinde Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkiindeki bir tarla yolunda meydana geldi. Tarladan dönen işçiler, yolda belden aşağısı çıplak olan bir kadın cesedi görünce durumu jandarmaya haber verdi.

BOĞARAK ÖLDÜRÜP, ÜSTÜNDEN ARAÇLA GEÇTİLER

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'e ait olduğunu belirledi. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Kyzy'nin, bacaklarının üzerinden otomobille geçildiği de tespit edilirken, bölgede yapılan aramada, Kyzy'e ait olduğu belirlenen pasaport ve cep telefonu da bulundu. Tecavüze uğramış olabileceği düşünülen talihsiz kadının cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

CESET İŞÇİLER TARAFINDAN BULUNDU

Pamukkale Mahallesi Muhtarı Derviş Aslan, cesedin tarlada çalışan işçiler tarafından sabaha karşı bulunduğunu belirterek, şok olduklarını ve durumun hemen jandarmaya bildirildiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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