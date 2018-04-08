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Kırgız Türkleri Erdoğan'ı Van'da At Üzerinde Karşıladı
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Kırgız Türkleri Erdoğan'ı Van'da At Üzerinde Karşıladı

KIRGIZ TÜRKLERİ ERDOĞAN'I VAN'DA AT ÜZERİNDE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Van'da Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri de at üstünde karşıladı.

Tarih : 08 Nisan 2018, 20:30
Puan Ver : Kırgız Türkleri Erdoğan'ı Van'da At Üzerinde Karşıladı(5/10)1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Van'a geldi.

ERDOĞAN'I AT ÜZERİNDE KARIŞLADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Van'ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri yöresel kıyafetlerini giyerek, atlarının üzerinde ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

1980'Lİ YILLARDA GÖÇTÜLER

Kırgız Türkleri, zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yılında Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kaldı.

ULUPAMİR'DE YAŞIYORLAR

Pamir Kırgızları Ulupamir Mahallesi'nde yaşıyor. Bir dönem koruculuk da yaptılar.

Bugün Kırgız Türkleri, kurdukları 'han otağında' kültürlerini ve yemeklerini tanıtıyor. İstanbul'dan bile Ulupamir'i görmeye gidenler var. Ziyaretçi sayısı hızla artıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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