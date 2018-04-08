KIRGIZ TÜRKLERİ ERDOĞAN'I VAN'DA AT ÜZERİNDE KARŞILADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Van'da Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri de at üstünde karşıladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Van'a geldi.
ERDOĞAN'I AT ÜZERİNDE KARIŞLADILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Van'ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri yöresel kıyafetlerini giyerek, atlarının üzerinde ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.
1980'Lİ YILLARDA GÖÇTÜLER
Kırgız Türkleri, zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yılında Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kaldı.
ULUPAMİR'DE YAŞIYORLAR
Pamir Kırgızları Ulupamir Mahallesi'nde yaşıyor. Bir dönem koruculuk da yaptılar.
Bugün Kırgız Türkleri, kurdukları 'han otağında' kültürlerini ve yemeklerini tanıtıyor. İstanbul'dan bile Ulupamir'i görmeye gidenler var. Ziyaretçi sayısı hızla artıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İranlı Muhabir, Duma'daki Katliam İçin Tatlı Olacak Deyip Halkla Dalga Geçti
- Liseli Kızların Saç Başa Kavgası Kamerada
- 112 'ye Yapılan Asılsız Çağrılar Şoke Etti! Mantı Yapmayan Annesini Şikayet Etti
- İnsanın İçi Acıyor Diyen Ünlü Tarihçi, Boğazdaki Kazada Paramparça Olan Yalının Hikayesini Anlattı
- Meteoroloji Duyurdu: Yarından İtibaren Bahar Havası Geliyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd Başkanı Trump'un Gökdeleninde Yangın: 1 Ölü, 6 Yaralı
- 23 Yıllık Eşi Vefat Eden İngiliz, Acısını Dindirmek İçin Köpeğe Tecavüz Etti
- Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tutuklandı
- Norveç'te Çalan Siren 'savaş Çıktı' Korkusu Yarattı
- Almanya'nın Münster Kentinde Araç Kalabalığa Daldı: 4 Ölü, 30 Yaralı
Bu Haberle İlgili Yorumlar