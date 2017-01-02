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kırgız ya da özbek deaş'lı şüphesi

KIRGIZ YA DA ÖZBEK DEAŞ'LI ŞÜPHESİ

MİT ve Emniyet İstihbarat, terör örgütü DEAŞ'ın yılbaşı gecesi Ankara, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin illerinde eğlence mekanlarına, kutlama noktalarına, halkın yoğun bulunduğu alanlara yönelik “bombalı”, “canlı bomba” veya Atatürk Havalimanı'nda benzer silahlı eylem yapacağı bilgisi aldı.

Tarih : 02 Ocak 2017, 09:23
Puan Ver : Kırgız Ya Da Özbek Deaş'lı Şüphesi(8/10)6


MİT ve Emniyet İstihbarat, terör örgütü DEAŞ'ın yılbaşı gecesi Ankara, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin illerinde eğlence mekanlarına, kutlama noktalarına, halkın yoğun bulunduğu alanlara yönelik “bombalı”, “canlı bomba” veya Atatürk Havalimanı'nda benzer silahlı eylem yapacağı bilgisi aldı.



19 Aralık tarihli istihbarat nedeniyle birçok ilde operasyonlar yapıldı. 28-31 Aralık tarihleri arasında İzmir'de 5, İstanbul'da 5, Ankara'da 8, Adana'da 30, Adıyaman'da 3, Reyhanlı'da 3, Antakya'da 1, Kırıkhan'da 3 ve Tarsus'ta 5 olmak üzere toplam 63 DEAŞ militanı gözaltına alındı.



ÇOĞU YABACI UYRUKLU



Hürriyet'in haberine göre gözaltına alınan DEAŞ militanlarının çoğunun yabancı uyruklu olduğu bildirildi.



Reina saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında teröristin DEAŞ içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olabileceği değerlendiriliyor. Operasyonlar DEAŞ bağlantılı Türk Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştı.



Yine yapılan istihbarat çalışmasında kullanılan yöntem, olay yerine geliş gidiş analizinde saldırganın Atatürk Havalimanı'na saldıran DEAŞ militanlarıyla aynı hücreden olduğu ihtimali ağırlık kazandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kırgız  Ya  Da  Özbek  Deaş    Şüphesi    haber

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