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kırıkkale'de deaş operasyonu: 6 gözaltı

KIRIKKALE'DE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, aynı operasyon kapsamında Gaziantep'te de 1 kişinin gözaltna alındığı belirtildi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 17:01
Puan Ver : Kırıkkale'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı(10/10)7


Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ törer örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında merkez ve ilçelerinde üç ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı.



Operasyonda D.C., E.Y., N.F., O.A. ve K.A gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında Gaziantep'te de H.T.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise DEAŞ örgütüne ait olduğu tespit edilen görsel dokümanlar, DEAŞ bayrağı, bilgisayar ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor. Kırıkkale'de bir süre önce yapılan DEAŞ operasyonunda ise gözaltına alınan 13 kişi tukuklanarak cezaevine gönderilmişti.



 



kaynak:sabah








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