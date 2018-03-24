KIRKALARELİ'DE KAR YAĞDI! ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 123 SANTİME ULAŞTI
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini arttırdı. Uludağ'da ise kar kalınlığı zirvede 123 santimetreye yükseldi.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini arttırdı. Kent merkezinde aniden başlayan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşayan vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yoğunluk oluşmaması amacıyla sürücüleri yönlendirdi.
SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA 2
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dere ölçüldüğü Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar yağışı sabahtan bu yana etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 8, Kofçaz ilçesinde yer yer 10, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda 5 santimetreye ulaştı.
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 123 SANTİME ÇIKTI
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a mart karı yağdı. Sezonun sonuna yaklaşılan Uludağ'da kış tatili yapan ve günübirlik gezilere çıkanlar, kar yağışının keyfini doyasıya yaşadı. Yağışın etkisiyle kar kalınlığı zirvede 123 santimetreye yükseldi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, gece en düşük sıcaklık eksi 1 derece gündüz ise en yüksek 0 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının pazar günü de devam edeceği, hava sıcaklığının en düşük eksi 3 derece olacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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