Yerli Ve Milli Savaş Uçağı Gemisi İlk Kez Görüntülendi
Fetö'cü Subayların Evlerinden Şantaj Arşivi Çıktı
Öğretmen, 14 Yaşındaki Öğrencisinden Çocuk Doğurdu
Son Dakika! Diyarbakır'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Minik Kızdan Erdoğan'a: Tayyip Dede, Sen Hiç Yorulmuyor Musun?
Yılanlı Gösteri Az Kalsın Canından Ediyordu! Herkes Gösterinin Parçası Zannetti
Derede Kaybolan Polisi Bulmak İçin Ekip İki Katına Çıkarıldı
Mhp'nin Yeni Başkanlık Divanı'ndaki Tek Kadın Üyesi Depboylu Oldu
Amatör Balıkçının Ağına 2 Metrelik Canavar Takıldı
Erdoğan: Metal Yorgunluğu Bitti, Diriliş Afrin'de Başladı
Tel Rıfat'ta Halk Ayağa Kalktı: Türk Askeri Bizi De Kurtarsın
İkinci Pilot Sarhoş Olunca Uçuş İptal Edildi, 106 Yolcu Otellere Yerleştirildi
Okulda Silahlı Saldırıya Karşı Önlem! Abd'de Sınıflara Taş Dolu Sepetler Koydular
Antalya'da Yağlı Güreş Sporcusu Mehmet Ali Avcı Ve Başpehlivan Hakkı Aygün'e Silahlı Saldırı
Kırkalareli'de Kar Yağdı! Uludağ'da Kar Kalınlığı 123 Santime Ulaştı
Ve Beklenen Haber Geldi: Schumacher'in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor
Fırtına Yıktı Geçti! Park Ettiği Aracını Bu Halde Bulan İşçi Şok Oldu
Batman Kelekçi Köyü Kırsalında Çatışma: 1 Şehit
Reşit Olmayan Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Kadın, Kampta Mahsur Kalınca Yakayı Ele Verdi
Otobüs Tacizcisinin Yüzsüz Savunması: Sakinleştirmek İçin Tokat Attım

Kırkalareli'de kar yağdı! Uludağ'da kar kalınlığı 123 santime ulaştı

KIRKALARELİ'DE KAR YAĞDI! ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 123 SANTİME ULAŞTI

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini arttırdı. Uludağ'da ise kar kalınlığı zirvede 123 santimetreye yükseldi.

Tarih : 24 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Kırkalareli'de Kar Yağdı! Uludağ'da Kar Kalınlığı 123 Santime Ulaştı(10/10)6

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini arttırdı. Kent merkezinde aniden başlayan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşayan vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yoğunluk oluşmaması amacıyla sürücüleri yönlendirdi.

SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA 2

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dere ölçüldüğü Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar yağışı sabahtan bu yana etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 8, Kofçaz ilçesinde yer yer 10, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda 5 santimetreye ulaştı.

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 123 SANTİME ÇIKTI

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a mart karı yağdı. Sezonun sonuna yaklaşılan Uludağ'da kış tatili yapan ve günübirlik gezilere çıkanlar, kar yağışının keyfini doyasıya yaşadı. Yağışın etkisiyle kar kalınlığı zirvede 123 santimetreye yükseldi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, gece en düşük sıcaklık eksi 1 derece gündüz ise en yüksek 0 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının pazar günü de devam edeceği, hava sıcaklığının en düşük eksi 3 derece olacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kırkalareli  De  Kar  Yağdı  Uludağ  Da  Kar  Kalınlığı  123  Santime  Ulaştı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER